Телеканалы "Ел Арна" и "Хабар" объединили

Министр культуры и информации (МКИ) Казахстана Аида Балаева сегодня, 11 марта 2025 года, объявила об объединении двух телеканалов, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, стратегическое решение об объединении телеканалов "Ел Арна" и "Хабар" принято Министерством культуры и информации РК "с учетом стремительного изменения отечественного медиапространства и в целях необходимости оптимизации государственных ресурсов".

"Данный шаг направлен в первую очередь на повышение эффективности работы отечественных телекомпаний и расширение аудитории казахстанского контента. Слияние телеканалов "Ел Арна" и "Хабар" завершится до 1 мая 2025 года. Весь ценный контент "Ел Арна" будет интегрирован в сетку вещания "Хабар", что позволит сохранить лучшие проекты, сделать их более доступными широкой аудитории и обеспечить их дальнейшее развитие", – написала Аида Балаева в Facebook во вторник.

Она отметила, что телеканал "Ел Арна" выполнял важную миссию – служил площадкой для трансляции отечественных художественных и документальных фильмов, сериалов, а также культурных и образовательных программ.

"Мы признаем и высоко ценим этот вклад в развитие национального кинематографа и телевидения. Министерство культуры и информации выражает искреннюю благодарность коллективу телеканала "Ел Арна" за их многолетнюю работу, профессионализм и вклад в развитие отечественной медиасферы. Все сотрудники телеканала в процессе реорганизации будут трудоустроены внутри агентства "Хабар" с сохранением уровня заработных плат, их опыт и знания востребованы в новых проектах", – заверила Аида Балаева.

Глава МКИ подчеркнула, что предусмотренные расходы на производство и распространение программ телеканала "Ел Арна" будут перераспределены в пользу стратегически важных телеканалов "24kz" и "Хабар" с целью усиления контента и своевременного обновления технических средств.

"Хотела бы еще раз выразить свою искреннюю благодарность всем причастным к деятельности канала "Ел Арна" и желаю новых творческих высот и вдохновения!" Аида Балаева

Телеканал "Ел Арна" был создан 22 марта 2000 года как первый национальный канал, вещающий только на государственном языке, и изначально назывался "Хабар-2". С марта 2002 года сменил название на "Ел Арна" и перешел на двуязычный принцип вещания. C марта 2014 года прекратил свое вещание, и на частоте канала "Ел Арна" стал вещать новостной телеканал "24kz". 27 марта 2017 года новый телеканал "Ел Арна" возобновил свое вещание в формате отечественного киноканала, с 2024 года был переформатирован в молодежно-развлекательный канал.

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