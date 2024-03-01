Кто может стать охранником президента Казахстана

С сегодняшнего дня, 1 марта 2024 года, начинается отбор призывников на срочную воинскую службу в ряды Службы государственной охраны (СГО) Казахстана. Он продлится до 5 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, с 1 марта по 5 апреля представители СГО РК во всех областных центрах и городах республиканского значения будут проводить отбор и изучение кандидатов, к которым предъявляются следующие требования:

возраст – 18-27 лет,

рост – не ниже 180 см и не выше 195 см,

образование – не ниже среднего,

хорошее состояние здоровья.

"Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды". Пресс-служба СГО РК

Прошедшие отбор новобранцы Службы госохраны РК будут проходить срочную службу в воинских частях, расположенных в Астане и Алматы.

"В рядах Службы государственной охраны РК военнослужащие срочной службы будут выполнять особые задачи, такие как, обеспечение безопасности президента РК и других охраняемых лиц, участие в церемониальных и протокольных мероприятиях, охрана эталонов Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан... В период прохождения срочной службы в воинских частях СГО РК под руководством опытного инструкторского состава молодые люди будут обучаться военному делу, изучать военные специальности на занятиях по боевой и специальной подготовке". Пресс-служба СГО РК

Как отмечается, военнослужащие срочной службы СГО РК имеют возможность дальнейшего кадрового роста.

"По завершении срочной службы желающие могут продолжить службу по контракту, далее – стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов". Пресс-служба СГО РК

Также сообщается, что в отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы, установленные в Казахстане по социальному обеспечению граждан, отслуживших срок прохождения воинской службы.

"По всем дополнительным вопросам обращаться по телефону +7 776 800 27 28", – добавили в пресс-службе СГО РК.

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