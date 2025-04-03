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Общество

В Миннауки отреагировали на слухи об открытии отцом Куандыка Бишимбаева университета

образование, Бишимбаев, отец, университет, Наука, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 12:46 Фото: pexels
В Казнете на днях появилась информация о том, что отец осужденного за убийство Куандыка Бишимбаева планирует открыть частный университет в Таразе. Также было сказано, что Валихан Бишимбаев возглавит новое учебное заведение Bishimbayev University, сообщает Zakon.kz.

В рассылке говорилось и о том, что университет "начнет прием абитуриентов с нового учебного года и будет специализироваться на юридических дисциплинах, включая гражданское, уголовное, международное, корпоративное, финансовое и налоговое право, а также интеллектуальную собственность и арбитраж".

3 апреля 2025 года директор Департамента по связям с общественностью – руководитель пресс-службы Министерства науки и высшего образования Олжас Беркинбаев выступил с заявлением по этим данным из социальных сетей.

Ответ на возмущение казахстанцев Беркинбаев разместил на странице в Facebook.

По его словам, согласно статье 5-3 закона "Об образовании", выдача юридическим лицам лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление высшего и послевузовского образования по направлениям подготовки кадров и формам обучения является прерогативой уполномоченного органа в области науки и высшего образования.

Таким образом, продолжил он, любая образовательная деятельность в сфере высшего и послевузовского образования подлежит лицензированию.

Также не допускается осуществление физическими и юридическими лицами деятельности или действий (операций), для которых законом "О разрешениях и уведомлениях" установлен разрешительный или уведомительный порядок, без получения соответствующего разрешения или направления соответствующего уведомления.

"Исходя из вышеизложенного, министерство исключает получение лицензии на ведение образовательной деятельности Bishimbayev University, а также отсутствие заявки в информационной системе "е-лицензирование". Олжас Беркинбаев

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 12:46
Куандык Бишимбаев обратился в суд

13 мая 2024 года в Астане завершился процесс по делу об убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Позднее стало известно, что Бишимбаев отбывает наказание в учреждении №5 Департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области. Оно находится в Степногорске.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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