Ботсад Алматы временно закрыли

Главный ботанический сад (ГБС) Алматы временно закрыт. Причины – последствия урагана, который прошелся по южной столице накануне, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее объявление появилось сегодня, 8 апреля 2025 года, в Instagram ботсада.

"В связи со вчерашним ураганом в городе ботсад будет закрыт для посещений до 10 апреля. Сейчас по территории ботсада сложно передвигаться из-за поваленных деревьев и сломанных веток. Поэтому нам необходимо навести порядок на общественной территории, а также провести проверку состояния насаждений, чтобы исключить вероятность падения аварийных деревьев". Администрация ГБС Алматы

Также администрация ботсада извинилась перед посетителями за временные неудобства.

7 апреля 2025 года Алматы накрыл ураганный ливень. Из-за непогоды два района мегаполиса остались без электроэнергии.

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Позднее в акимате Алматы рассказали о последствиях непогоды.