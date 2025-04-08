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Общество

Ботсад Алматы временно закрыли

Ботсад Алматы временно закрыли, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 10:44 Фото: Instagram/botsadkz
Главный ботанический сад (ГБС) Алматы временно закрыт. Причины – последствия урагана, который прошелся по южной столице накануне, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее объявление появилось сегодня, 8 апреля 2025 года, в Instagram ботсада.

"В связи со вчерашним ураганом в городе ботсад будет закрыт для посещений до 10 апреля. Сейчас по территории ботсада сложно передвигаться из-за поваленных деревьев и сломанных веток. Поэтому нам необходимо навести порядок на общественной территории, а также провести проверку состояния насаждений, чтобы исключить вероятность падения аварийных деревьев".Администрация ГБС Алматы

Также администрация ботсада извинилась перед посетителями за временные неудобства.

7 апреля 2025 года Алматы накрыл ураганный ливень. Из-за непогоды два района мегаполиса остались без электроэнергии.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 10:44
Ботсад Алматы объявил о запрете для посетителей

Позднее в акимате Алматы рассказали о последствиях непогоды.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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