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Происшествия

Убийство подростка Шерзата Полата: завершено досудебное расследование

завершено досудебное расследование по делу об убийстве подростка Шерзата Полата, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 19:47 Фото: Zakon.kz
Адвокаты пострадавшей стороны заявили о том, что 17 января было завершено досудебное расследование по делу об убийстве подростка Шерзата Болата, сообщает Zakon.kz.

Об этом они заявили в Instagram.

"17 января 2025 года мы получили официальное уведомление об окончании производства следственных действий. Это значит, что досудебное расследование завершилось. Один из важных этапов в нашей работе позади. Мы переходим к следующему, немаловажному этапу-ознакомление с материалам уголовного дела", – говорится в сообщении.

Также редакция Zakon.kz запросила комментарий в пресс-службе ДП Алматинской области.

"Уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего, имевшего место в ночь на 4 октября прошлого года, завершено. На данный момент идет процесс ознакомления сторон с материалами досудебного расследования. После ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для проверки законности и решения вопроса о направлении в суд", – заявили в полиции.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

9 декабря на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.

10 декабря полиция задержала отца Шерзата – Каржаубая Нурымова, так как, по данным ДП Алматинской области, во время похорон "произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей". Он получил 15 суток ареста за совершение мелкого хулиганства. Уже 12 декабря стало известно, что в отношении отца Шерзата завели уголовное дело.

13 декабря прокуратура Алматинской области выступила с заявлением.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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