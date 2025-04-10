Запастись питьевой водой на несколько дней призвали жителей города рядом с Алматы

Горводоканал Каскелена предупредил жителей о предстоящем хлорировании сетей водопровода, сообщает Zakon.kz.

Объявление размещено 10 апреля в соцсетях горводоканала и акимата Каскелена.

"ТОО "Ж Каскелен" доводит до сведения руководителей предприятий, организаций и жителей г. Каскелена, что 14, 15, 16 апреля 2025 года будет проводиться плановое хлорирование водопроводных сетей и сооружений. Просьба иметь трехдневный запас питьевой воды", – говорится в объявлении.

Ранее стало известно, что питьевая вода подорожает для некоторых жителей области Абай. А в город Кызылорду из резерва правительства направят дополнительные 5 млрд тенге, чтобы обеспечить жителей централизованным горячим водоснабжением.