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Общество

Запастись питьевой водой на несколько дней призвали жителей города рядом с Алматы

Вода, кран, ванная, подача воды, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 16:27 Фото: pixabay
Горводоканал Каскелена предупредил жителей о предстоящем хлорировании сетей водопровода, сообщает Zakon.kz.

Объявление размещено 10 апреля в соцсетях горводоканала и акимата Каскелена.

"ТОО "Ж Каскелен" доводит до сведения руководителей предприятий, организаций и жителей г. Каскелена, что 14, 15, 16 апреля 2025 года будет проводиться плановое хлорирование водопроводных сетей и сооружений. Просьба иметь трехдневный запас питьевой воды", – говорится в объявлении.

Ранее стало известно, что питьевая вода подорожает для некоторых жителей области Абай. А в город Кызылорду из резерва правительства направят дополнительные 5 млрд тенге, чтобы обеспечить жителей централизованным горячим водоснабжением.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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