В Шымкенте ограничат стихийное разрастание частных массивов
Глава государства был ознакомлен с работой по улучшению архитектурного облика города и развитию жилищно-коммунального хозяйства.
"Касым-Жомарт Токаев в 2022 году на встрече с общественностью Шымкента поручил пересмотреть генеральный план и модернизировать транспортно-логистическую и инженерную инфраструктуру города. Президенту были презентованы перспективные проекты строительства нового Центрального стадиона, перинатального центра, спортивного комплекса для паралимпийцев, школ и других социальных объектов", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в пятницу.
Как сообщили президенту, до 2035 года планируется увеличить долю многоквартирного жилья до 60%, ограничив стихийное разрастание частных массивов.
В этом году запланирован ввод в эксплуатацию около 1,4 млн кв. м жилья, из них более 320 тыс. кв. м будет построено за счет госбюджета. Активно обустраиваются микрорайоны "Акжайык", "Бозарык" и "Туран".
Также сообщается, что Касым-Жомарт Токаев осмотрел жилой комплекс в микрорайоне "Акжайык". Здесь до конца текущего года будет возведено 35 многоквартирных домов.
Фото: akorda.kz
Современное жилье будет предоставляться социально уязвимым слоям населения и реализовываться в рамках государственных ипотечных программ.
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о работе по сносу ветхих домов.
На сегодняшний день в рамках программы реновации из старых аварийных домов в новые квартиры переселены 248 семей. К 2029 году этот показатель планируется довести до 604.
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