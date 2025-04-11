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Общество

В Шымкенте ограничат стихийное разрастание частных массивов

В Шымкенте ограничат стихийное разрастание частных массивов, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 16:04 Фото: akorda.kz
Президенту Касым-Жомарту Токаеву сегодня, 11 апреля 2025 года, представили перспективный план градостроительного развития Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Глава государства был ознакомлен с работой по улучшению архитектурного облика города и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

"Касым-Жомарт Токаев в 2022 году на встрече с общественностью Шымкента поручил пересмотреть генеральный план и модернизировать транспортно-логистическую и инженерную инфраструктуру города. Президенту были презентованы перспективные проекты строительства нового Центрального стадиона, перинатального центра, спортивного комплекса для паралимпийцев, школ и других социальных объектов", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в пятницу.

Как сообщили президенту, до 2035 года планируется увеличить долю многоквартирного жилья до 60%, ограничив стихийное разрастание частных массивов.

В этом году запланирован ввод в эксплуатацию около 1,4 млн кв. м жилья, из них более 320 тыс. кв. м будет построено за счет госбюджета. Активно обустраиваются микрорайоны "Акжайык", "Бозарык" и "Туран".

Также сообщается, что Касым-Жомарт Токаев осмотрел жилой комплекс в микрорайоне "Акжайык". Здесь до конца текущего года будет возведено 35 многоквартирных домов.

Фото: akorda.kz

Современное жилье будет предоставляться социально уязвимым слоям населения и реализовываться в рамках государственных ипотечных программ.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о работе по сносу ветхих домов.

На сегодняшний день в рамках программы реновации из старых аварийных домов в новые квартиры переселены 248 семей. К 2029 году этот показатель планируется довести до 604.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 16:04
Новый университет появится в Шымкенте

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече с общественностью Шымкента, где высказался по налоговой реформе, а также рассказал, какое решение Дональда Трампа приветствует.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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