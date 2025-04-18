Его убивали безжалостно на моих глазах: бабушка Шерзата Полата рассказала, как стала свидетелем трагедии

18 апреля 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжился судебный процесс по делу об убийстве Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Суд перешел к допросу стороны потерпевших. Несовершеннолетний Махмет Ахмет – один из них. Однако на процессе он не смог лично присутствовать из-за того, что учится в колледже в Китае. Его интересы представляет адвокат.

Из зала пригласили бабушку Шерзата Полата – Жумабеке Кадирову. Она заявила суду, что никого из подсудимых лично не знает, однако узнает Абзала Шынасыла.

"Событие было 4 октября 2024 года. Я пришла с работы, пила чай. Невестке позвонил мой сын. Он сказал, что Шерзат кого-то ударил, пусть Нурганат скорее придет. Из-за того, что Шерзат рос со мной, у меня глоток чая даже не прошел. Мы выбежали и на такси приехали к магазину. Я искала только Шерзата, но не увидела его. Я удивилась, увидев большую толпу. Шерзат не был из тех, кто лез в драку. Иначе, если бы я знала, что там будет потасовка с ножами и оружием, я бы лучше из дома медицинскую помощь вызвала. Простите, тяжело вспоминать эту трагедию и смотреть на убийц внука". Жумабеке Кадирова

Бабушка рассказала, что увидела, как толпа побежала в сторону, оказалось, к Шерзату, тогда ее толкнул Абзал Шынасыл.

"Я увидела, как вся толпа начала пинать его. Никто не стоял в стороне. Я не знаю, что он такого натворил, чтобы так безжалостно избивать его. Он случайно в ту ночь ушел в магазин за зарядкой. Три машины пришли, подготовленные к убийству. Его безжалостно убивали на моих глазах. Моя невестка быстро побежала к внуку. Но на нее не обращали внимание, она даже попала под их удары. Невестка в слезах кричала, чтобы скорее вызвали скорую помощь. В руках парней я видела нож... ... Я видела, что Каржаубай бежал к ним, надеясь, что они его пырнут ножом. Мы даже не думали, что ребенка они убьют. Их было около 15 человек, они перед моими глазами на машине сбежали, прям друг на друге сидели". Жумабеке Кадирова

Бабушка Шерзата Полата добавила, что их семья простила всех подсудимых, в частности, попросила суд не судить строго несовершеннолетнего Думана Ыскака. Также уточнила, что никто из обвиняемых не попросил прощения у родных погибшего.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.