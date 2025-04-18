"Беги, сынок": Каржаубай Нурымов рассказал подробности смерти Шерзата Полата

18 апреля 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжился судебный процесс по делу об убийстве Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Суд перешел к допросу главного потерпевшего и свидетеля Каржаубая Нурымова – отца Шерзата Полата. Он сказал, что до происшествия никогда ранее не встречал подсудимых. И подробно рассказал о событиях в ночь с 3 на 4 октября 2024 года.

"Магазин работал по аренде, он соседа. Магазин работал не долго, месяца два. И наша семья по очереди помогала. Обычно мы в 23:00 закрывались, но иногда затягивалась торговля. 3 октября после 21:00 после работы я заступил на работу в магазине. Пришел Дархан Аскентай. Мы не ругались. Пришли и другие клиенты. Дархан попросил пиво, я сказал, что после 23:00 мы не продаем пиво, но он настоял. Он оплатил переводом. Он был пьяным, исходил запах алкоголи. Я хотел быстро его отпустить". Каржаубай Нурымов

По словам Каржаубая Нурымова, ночью в магазин пришел Шерзат за зарядкой. Оказалось, что Дархан снова пришел в магазин, а Шерзат заметил, что он нетрезвый.

"Окно было открыто, я услышал, что они говорят на повышенных тонах. Я развел их, забрал Шерзата. Попросил Дархана извинить, что это ребенок. Сказал, что возмещу все, предложил отвезти в больницу. Но он сказал, что не простит, сейчас позовет подмогу. Он как будто ушел. Я почувствовал неладно, позвонил жене и попросил, чтобы Нурканат пришел к нам". Каржаубай Нурымов

Мужчина рассказал, что видел, как Дархан Аскентай начал звонить людям, звал со словами, что его ударил молодой человек. К нему пришли Нурбол Тоқтаубаев и Думан Ыскак.

"Чтобы они не трогали ребенка, я сказал, что я ударил. Нурбол был пьяным, сказал, что Дархан сирота, почему его обижаете. Я все объяснил и они нормально ушли. Но чуть позже они снова вернулись, стали говорить про оплату товара. Нурбол прошел в сторону кассы, грубо разговаривал. Но я не трогал его. Дархан соврал ему, якобы он на улице пил пиво, тогда Шерзат его ударил. Я вытащил нож из магазина, спросил, почему он так делает. Шерзат успокоил меня, я зашел обратно в магазин. Вроде они снова ушли, но опять вернулись на машине с группой парней". Каржаубай Нурымов

Потерпевший отметил, что к месту приехали несколько машин с людьми.

"Мы стояли у магазина. Мы хотели закрыть магазин и уйти, но Нурканат сказал, что лучше поговорить с ними, а то получится, что убежали. Оказалось, что Нурканат знал их, оказалось у Равиля и Нурканата ранее был конфликт. Когда была толпа, я позвонил в полицию, но не дозвонился. Потому что еще Шерзата друзья пришли, но мы их не звали, потому что они хотели проводить Ахмет Мехмета и их встреча планировалась". Каржаубай Нурымов

Каржаубай Нурымов заявил суду, что Равиль Сакиев увел Нурканата. А другие ребята зашли в магазин и хотели пиво, но Нурымов им не продал, ссылаясь на то, что собирается закрывать магазин.

"Когда начался шум, в целях защиты я взяла нож. Были девушки. Шынгыс Белгожаев вытащил нож, но он у него выпал, когда кто-то пнул дверь. Я вышел, но Дархан ударил меня бутылкой. Шынгыс ударил ножом. Я упал и услышал выстрелы ружья. Началась драка. Я сказал молодежи убегать. Смотрю, супруга и мама там ходят. Была драка. Шерзат и Нуркияс подрались. Видел в толпе Абзала, но не видел, как он порезал Шерзата. Там Равиль есть. Нуркияс в одно время Ахмета бил, Нурканат пытался их разнять. Услышал, что Шерзат сказал: "Папа, пырнули". Я сказал: "Беги, сынок", он побежал... Я посадил маму и побежал к Шерзату. Нуркияс Ильясов ходил с ружьем и бил Шерзата. Жена молила всех перестать, прикрывала сына. Я пока бежал, Нурканата тоже били". Каржаубай Нурымов

Он добавил, что сын и брат лежали на земле без сознания. Он взял машину и отвез их в больницу.

"Они оба истекали кровью. Я звонил врачам и в полицию, ехал в больницу. У Шерзата в машине был пульс, но когда заносили в больницу уже не было. Их двоих забрали в реанимацию. Там мы увидели, что у Нурканата было три ножевых ранения. Позже к нам вышел реаниматолог выразить соболезнование, Шерзата не стало". Каржаубай Нурымов

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

18 апреля 2025 года показания дали бабушка и мама погибшего подростка.