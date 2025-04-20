Аким Алматы поздравил православных горожан с Пасхой

Глава города Ерболат Досаев поздравил алматинцев со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой, сообщает Zakon.kz.

Аким пожелал горожанам мирного неба, счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия.

"Этот весенний праздник – символ добра, надежды и духовного обновления и всегда отмечается в атмосфере уважения, мира и взаимопонимания. Пасха наполняет наши сердца верой, вдохновляет на добрые дела, укрепляет стремление к справедливости, милосердию и взаимной поддержке. Это время, когда мы особенно остро чувствуем силу традиций, бережно передаваемых из поколения в поколение, и важность человеческой теплоты, поддержки близких людей", – сказал Ерболат Досаев.

Алматы – наш общий дом для людей разных национальностей и вероисповеданий, и такие добрые праздники, как Пасха, становятся напоминанием о нашей возможности быть вместе, уважать и поддерживать друг друга. Именно такие ценности лежат в основе мира, согласия и устойчивого развития нашего родного города, подчеркнул аким.

"В этот светлый день желаю вам и вашим близким здоровья, душевного равновесия, тепла и благополучия. Пусть ваш дом будет наполнен заботой и любовью, гармонией и уютом", – добавил глава города.

Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. Вечером 20 апреля – в сам день Пасхи – Благодатный огонь будет принесен в Вознесенский кафедральный собор города Алматы.

Ранее казахстанских христиан поздравил и президент Касым-Жомарт Токаев, который отметил глубокий символизм того, что в этом году православные, католики и протестанты всего мира отмечают Пасху в один день.