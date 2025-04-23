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Общество

Танцующие облака над Большим Алматинским пиком околдовали Казнет

Большой Алматинский пик, Алматы, видео, Доценко, колдовство, горы, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 12:44 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко вновь удивил армию поклонников своего творчества. На этот раз мастер опубликовал невероятное видео: в кадре Большой Алматинский пик оказался словно во власти облаков, сообщает Zakon.kz.

Новая публикация появилась на странице Доценко 22 апреля 2025 года.

В подписи художник дал небольшое пояснение:

"Большой Алматинский пик в облаках. Вся суета осталась внизу, а здесь только горы, облака и твои мысли такие же причудливые, как и эти формы".

Пользователи Казнета сразу же откликнулись и осыпали работу Доценко комплиментами.

  • Божественно красиво. Магия природы, чудо-чудное, как тут не поверить в Высшие силы!
  • Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!
  • Впервые в жизни вижу такую красоту!
  • И опять волшебство. Спасибо вам за уникальную работу. Всегда хочется сохранить такие мгновения.
  • Волны и скалы... Очень красиво!
  • Колдуют над горами облака.
  • Невероятно. И ели такие махонькие.
  • Облака словно рождаются из гор. А музыка как идеально вписывается.
  • Медитация души, – отмечают восторженные комментаторы после просмотра.

Большой Алматинский пик – одна из самых популярных и легкодоступных вершин Заилийского Алатау. Пирамидальный пик прекрасно просматривается в ясную погоду почти из любой точки города. Высота пика – 3680 метров.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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