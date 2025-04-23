Танцующие облака над Большим Алматинским пиком околдовали Казнет
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко вновь удивил армию поклонников своего творчества. На этот раз мастер опубликовал невероятное видео: в кадре Большой Алматинский пик оказался словно во власти облаков, сообщает Zakon.kz.
Новая публикация появилась на странице Доценко 22 апреля 2025 года.
В подписи художник дал небольшое пояснение:
"Большой Алматинский пик в облаках. Вся суета осталась внизу, а здесь только горы, облака и твои мысли такие же причудливые, как и эти формы".
Пользователи Казнета сразу же откликнулись и осыпали работу Доценко комплиментами.
- Божественно красиво. Магия природы, чудо-чудное, как тут не поверить в Высшие силы!
- Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!
- Впервые в жизни вижу такую красоту!
- И опять волшебство. Спасибо вам за уникальную работу. Всегда хочется сохранить такие мгновения.
- Волны и скалы... Очень красиво!
- Колдуют над горами облака.
- Невероятно. И ели такие махонькие.
- Облака словно рождаются из гор. А музыка как идеально вписывается.
- Медитация души, – отмечают восторженные комментаторы после просмотра.
Большой Алматинский пик – одна из самых популярных и легкодоступных вершин Заилийского Алатау. Пирамидальный пик прекрасно просматривается в ясную погоду почти из любой точки города. Высота пика – 3680 метров.
15 апреля 2025 года Доценко отправился на Байконур и стал свидетелем запуска ракеты. Художник не забыл запечатлеть удивительный момент и поделился эмоциями с аудиторией.
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