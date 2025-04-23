Танцующие облака над Большим Алматинским пиком околдовали Казнет

Фото: Instagram/dots_foto

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко вновь удивил армию поклонников своего творчества. На этот раз мастер опубликовал невероятное видео: в кадре Большой Алматинский пик оказался словно во власти облаков, сообщает Zakon.kz.

Новая публикация появилась на странице Доценко 22 апреля 2025 года. В подписи художник дал небольшое пояснение: "Большой Алматинский пик в облаках. Вся суета осталась внизу, а здесь только горы, облака и твои мысли такие же причудливые, как и эти формы". Пользователи Казнета сразу же откликнулись и осыпали работу Доценко комплиментами. Божественно красиво. Магия природы, чудо-чудное, как тут не поверить в Высшие силы!

Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!

Впервые в жизни вижу такую красоту!

И опять волшебство. Спасибо вам за уникальную работу. Всегда хочется сохранить такие мгновения.

Волны и скалы... Очень красиво!

Колдуют над горами облака.

Невероятно. И ели такие махонькие.

Облака словно рождаются из гор. А музыка как идеально вписывается.

Медитация души, – отмечают восторженные комментаторы после просмотра. Большой Алматинский пик – одна из самых популярных и легкодоступных вершин Заилийского Алатау. Пирамидальный пик прекрасно просматривается в ясную погоду почти из любой точки города. Высота пика – 3680 метров. Материал по теме Алматинский фотограф запечатлел волшебные моменты весны: в Алматы зацвел урюк 15 апреля 2025 года Доценко отправился на Байконур и стал свидетелем запуска ракеты. Художник не забыл запечатлеть удивительный момент и поделился эмоциями с аудиторией.

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