Вооруженное нападение на Руслана Берденова: жена подозреваемого сделала заявление

Супруга Ернара Жиенбая, подозреваемого в нападении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, выступила с публичным заявлением, в котором прокомментировала произошедшее, сообщает Zakon.kz.

27 мая Луиза Алданова опубликовала пост на своей странице в Instagram.

По ее словам, прошедший месяц стал серьезным испытанием для ее семьи. В обращении, она выразила благодарность всем, кто поддерживал ее в это непростое время, и пожелала пострадавшему скорейшего выздоровления.



"Мы каждый день переживали за здоровье Руслана Берденова. Недавно узнали, что он прошел лечение и вернулся домой. Искренне желаем ему полного выздоровления и возвращения к службе. (...) Те, кто хорошо знает моего мужа Ернара, меня и наших родителей, уверены, что мы – простые люди, для которых семья всегда на первом месте. Они также знают, что мы никогда не позволили бы себе недостойных поступков. Тем не менее, Ернар оступился, совершил ошибку", – написала Алданова.

Она также прокомментировала слухи, распространявшиеся в мессенджерах и социальных сетях сразу после инцидента. В некоторых сообщениях утверждалось, что нападение якобы было связано с бытовым конфликтом и личными мотивами.

"Категорически опровергаю домыслы о моей причастности к случившемуся. Моральные принципы, воспитание и вера не позволили бы мне даже подумать о подобном", – заключила женщина.

Вооруженное нападение на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова произошло около здания акимата города 21 апреля 2025 года. Его ранили из оружия, выстрелив несколько раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию. 23 апреля в акимате Шымкента сделали заявление касательно произошедшего. 12 мая Берденов опубликовал обращение, в котором сообщил, что его выписали из больницы. По его словам, он вернулся к повседневной жизни.

