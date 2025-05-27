#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
512.16
580.94
6.39
Общество

Вооруженное нападение на Руслана Берденова: жена подозреваемого сделала заявление

Руслан Берденов , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 23:35 Фото: mazhilis.parlam.kz
Супруга Ернара Жиенбая, подозреваемого в нападении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, выступила с публичным заявлением, в котором прокомментировала произошедшее, сообщает Zakon.kz.

27 мая Луиза Алданова опубликовала пост на своей странице в Instagram.

По ее словам, прошедший месяц стал серьезным испытанием для ее семьи. В обращении, она выразила благодарность всем, кто поддерживал ее в это непростое время, и пожелала пострадавшему скорейшего выздоровления.

"Мы каждый день переживали за здоровье Руслана Берденова. Недавно узнали, что он прошел лечение и вернулся домой. Искренне желаем ему полного выздоровления и возвращения к службе. (...) Те, кто хорошо знает моего мужа Ернара, меня и наших родителей, уверены, что мы – простые люди, для которых семья всегда на первом месте. Они также знают, что мы никогда не позволили бы себе недостойных поступков. Тем не менее, Ернар оступился, совершил ошибку", – написала Алданова.

Она также прокомментировала слухи, распространявшиеся в мессенджерах и социальных сетях сразу после инцидента. В некоторых сообщениях утверждалось, что нападение якобы было связано с бытовым конфликтом и личными мотивами.

"Категорически опровергаю домыслы о моей причастности к случившемуся. Моральные принципы, воспитание и вера не позволили бы мне даже подумать о подобном", – заключила женщина.

Вооруженное нападение на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова произошло около здания акимата города 21 апреля 2025 года. Его ранили из оружия, выстрелив несколько раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию. 23 апреля в акимате Шымкента сделали заявление касательно произошедшего. 12 мая Берденов опубликовал обращение, в котором сообщил, что его выписали из больницы. По его словам, он вернулся к повседневной жизни. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Казахстанский силач поднял шестерых каратистов
Общество
22:40, 27 мая 2025
Казахстанский силач поднял шестерых каратистов
В Жамбылской области покойнику платили пенсию больше года
Общество
22:05, 27 мая 2025
В Жамбылской области покойнику платили пенсию больше года
Фельдшера избили в Астане: суд вынес приговор нападавшему
Общество
19:41, 27 мая 2025
Фельдшера избили в Астане: суд вынес приговор нападавшему
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: