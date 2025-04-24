Казахстанка хотела вывезти дочерей в Сирию и выдать их замуж за террористов

В Астане женщину осудили за пропаганду терроризма. Об этом сегодня, 24 апреля 2025 года, рассказали в столичной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в четверг релиза следует, что жительница Астаны использовала мессенджер Telegram для распространения материалов и идеологии, направленных на поддержку терроризма, а также намеревалась участвовать в террористической группе в Сирии.

"Виновная была задержана сотрудниками полиции на территории аэропорта Алматы при попытке вылета через Турцию в Сирию. В ходе главного судебного разбирательства установлено, что подсудимая одобрительно высказывалась о вооруженных конфликтах по религиозным мотивам в групповом чате Telegram, а также обсуждала выезд в Сирию для выдачи своих двух несовершеннолетних дочерей замуж за участников террористических формирований". Прокуратура Астаны

Государственный обвинитель, представив суду неопровержимые доказательства, доказал умысел виновной на пропаганду терроризма с использованием сетей телекоммуникаций и приготовление к участию в деятельности террористической группы.

"Приговором суда виновная осуждена к 7 годам лишения свободы". Прокуратура Астаны

Вместе с тем в столичном надзорном органе граждан предупреждают, что:

создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности влечет лишение свободы до 17 лет с конфискацией имущества;

пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма влечет лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

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14 апреля 2025 года стало известно, что КНБ пресек создание террористической группы в Каскелене.