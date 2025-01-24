Спецоперация КНБ: в Астане и Косшы задержаны вербовщики террористов

Фото: gov.kz

22 января 2025 года Комитетом национальной безопасности (КНБ) при координации органов прокуратуры в Астане и Косшы задержаны четыре казахстанца. Их подозревают в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, также вербовке новых сторонников, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета, в ходе обысков по местам жительства изъяты религиозные материалы и другие вещественные доказательства. Фото: gov.kz "В настоящее время ведется досудебное расследование по статьям 256, 259 и 405 Уголовного кодекса". Пресс-служба КНБ РК Фото: gov.kz Фото: gov.kz Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Материал по теме КНБ заявил о задержании иностранки с чужим паспортом Ранее в КНБ заявили о ликвидации регионального канала поставок наркотических средств из южных областей страны в Астану. Наркотики предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана.

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