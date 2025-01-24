Спецоперация КНБ: в Астане и Косшы задержаны вербовщики террористов
Фото: gov.kz
22 января 2025 года Комитетом национальной безопасности (КНБ) при координации органов прокуратуры в Астане и Косшы задержаны четыре казахстанца. Их подозревают в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, также вербовке новых сторонников, сообщает Zakon.kz.
По данным Комитета, в ходе обысков по местам жительства изъяты религиозные материалы и другие вещественные доказательства.
Фото: gov.kz
"В настоящее время ведется досудебное расследование по статьям 256, 259 и 405 Уголовного кодекса".Пресс-служба КНБ РК
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
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