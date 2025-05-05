Гособвинение запросило 7 лет колонии для Ерлана Кожагапанова

Прокурор Арман Кизикен 5 мая 2025 года во время прений в суде предложил признать экс-вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова виновным и запросил 7 лет колонии в учреждении средней безопасности, сообщает Zakon.kz.

Также прокурор предложил внести представление президенту Казахстана о лишении Кожагапанова государственных наград: ордена "Айбын" II степени и специального звания "полковник таможенной службы". Чиновника обвинили по ст. 361 ч. 4 п. 3 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РК.

"Признать Коккозову Ляззат виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч. 4 п. 2 УК, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать материально-ответственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 7 лет", – сказал также Арман Кизикен относительной второй подсудимой.

Он попросил изменить ей меру пресечения с домашнего ареста и взять под стражу в зале суда, а отбытие наказания назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, также конфисковать в доход государства два земельных участка, расположенных в городе Караганде.

Кроме того, Арман Кизикен попросил частично удовлетворить гражданский иск на сумму чуть более 1 млрд тенге и сохранить ранее наложенный арест на имущество подсудимых.

Ранее сообщалось, что Ерлану Кожагапанову отказали в изменении меры пресечения. Он проходит по делу о хищении 1 млрд тенге при организации в 2018 году XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске. Кожагапанова задержали в марте 2024 года.

Ерлан Кожагапанов был вице-министром культуры и спорта два раза: с ноября 2017 по август 2019 года и с апреля 2021 по сентябрь 2021 года. В разные годы работал заместителем акима Астаны и Алматы. С сентября 2021 по апрель 2022 года трудился советником премьер-министра.