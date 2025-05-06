Дело Шерзата Полата: видеозапись у магазина показала, как развивался конфликт

6 мая 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу участники процесса посмотрели видео с камер наружного наблюдения магазина "Камажай" в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Записи были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. На кадрах – события с 3 на 4 октября 2024 года. Так, по хронологии следует:

В 00:00 Дархан Аскентай заходит в магазин.

В 00:11 на место приходит Шерзат Полат.

В 00:12 Аскентай получает удар в лицо от Полата. Нурымов выносит воду и помогает ему умыть лицо. После Дархан Аскентай уходит.

В 00:19 Аскентай возвращается к магазину.

В 00:26 к магазину на Volkswagen приехали Нурбол Токтаубаев и Думан Ыскак. По словам Нурымова, Нурбол, Думан и Аскентай все мирно пожимают руку потерпевшим и расходятся.

В 00:30 группа снова приехала на место. Нурбол Токтаубаев зашел в магазин. Вышел вместе с Нурымовым. Думан вышел из машины и пошел к ним. Приехал Гиепбаев. На улицу выходят Нурбол и Каржаубай.

В 00:44 Каржаубай Нурымов выходит с ножом. Его успокаивает Шерзат. Каржаубай оставляет нож и выходит снова. Мужчины спорят.

В 00:46 Каржаубай Нурымов заходит в магазин, за ним – Аскентай.

В 00:47 Дархан Аскентай снова выходит из магазина.

В 00:49 Каржаубай вышел из магазина.

00:50 Ыскак подошел к Нурымову, они спокойно говорят.

00:54 Приехали друзья Шерзата Полата.

00:55 Аскентай сел в машину. Толпа продолжает беседовать.

00:56 На Hyundai Elantra приезжают Калиахмет, Мурат и Абдыкадыр. Они спокойно заходят в магазин.

00:58 Приезжают на Mercedes Азамат Токтаубаев, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев. А также две девушки Эльмира Нурбекова и Дана Жаксыкелди.

В 00:58 Начинается драка.

В 00:59 Девушки снова заходят в магазин и выходят. Машина Калиахмета уезжает. Ыскак садится в машину и отъезжает дальше.

01:00 Каржаубай разговаривает по телефону.

01:01 Происходит стрельба. Нурбекова пытается увести Сакиева. Однако Сакиев берет с земли бутылку и идет в сторону драки.

01:02 Из Hyundai выходит Калиахмет и идет в сторону парней.

01:04 Калиахмет возвращается к машине и уезжает с Абдыкадыром.

01:07 Драка закончилась. Нурымов садится в автомобиль у магазина.

01:08 В магазин заходит бабушка Шерзата – Абдыкадирова.

На этом запись прервалась.

Следующие судебные заседания назначены на 15 мая в 10:00, а также 16 мая в 10:00. Будет допрошен друг Дархана Аскентая Нурбол Токтаубаев.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.