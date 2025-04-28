"Велели никому не говорить": талгарец рассказал, как возил обвиняемых в убийстве Шерзата Полата

28 апреля 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу допросили 19-летнего водителя, который собирался развезти по домам участников драки у магазина "Камажай" в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Житель Талгара Юлдаш Рузбакиев уточнил, что из подсудимых знаком с Нуркиясом Ильясовым и Абзалом Шынасылом, остальных не знает.

"Мы вчетвером с друзьями стояли у акимата и разговаривали. Потом к нам присоединился Арлан Казыкенов. Данияру мама позвонила, сказала, что в Талгаре драка, не там ли мы. Мы сказали, что нет. Она попросила нас никуда не ехать. Но мы все равно поехали на трех машинах. Когда приехали, на земле лежали два человека и соседи собрались. Мы не думали, что все серьезно. Потом приехал серый автомобиль. Мужчина загрузил раненых, а женщина с пола собрала патроны и взяла розовую кепку". Юлдаш Рузбакиев

Оказалось, что после происшествия Юлдаш Рузбакиев возил подсудимых. И один из них велел ему никому ничего не рассказывать.

"На месте Арлан Казыкенов предложил позвонить Нуркиясу. Мы сели в его машину, он сказал мне забрать Нуркияса. Мы приехали, там семь человек было. Они были в нетрезвом состоянии. Мы поздоровались, Нуркияс велел нам стоять у машины. Ко мне сели Нуркияс, Абзал и незнакомая девушка. Мы поехали вниз, за нами ехал Mercedes. Потом мы остановились. Девушка вышла, вместо нее к нам села другая. Абзал сказал, что это "их тема", нам никому ничего не говорить. Потом нас остановила полиция". Юлдаш Рузбакиев

Также допросили Арлана Казыкенова. Он рассказал, что знаком с Абзалом Шынасылом и Нуркиясом Ильясовым.

"Как услышали, что была драка, мы семь человек приехали к магазину. Увидели, что на земле от боли мучились два человека. Женщина собрала гильзы, а мужчина посадил двоих раненых в машину. Я позвонил Нуркиясу, потому что на месте услышал, как одна жительница рассказывала полицейским про черный Mercedes. Спросил у него, слышал ли он про драку. Он сказал: нет. И просил приехать. Я согласился. Поехал в аул Рыскулово. Поднялись в сторону гор на смотровую площадку. Увидел Mercedes без номеров. Было семь человек. Нуркияс попросил довезти до новой трассы. К нам сели Нуркияс, один парень и девушка. По пути остановились, Нуркияс успокаивал Равиля, и он пересел к нам в авто с незнакомой девушкой. Мы поехали дальше, и нас остановила полиция". Арлан Казыкенов

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

18 апреля 2025 года показания дали бабушка, мама и папа погибшего подростка. Также стало известно, как на месте происшествия оказались две девушки и друзья Шерзата Полата. Адвокаты заявили о нестыковках в показаниях свидетельницы. Вторая девушка рассказала, как помогала подсудимым смывать кровь с ножа.