Суд показал, что происходило внутри магазина в ночь убийства Шерзата Полата в Талгаре

15 мая 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу участники процесса продолжили изучение видео с камер в магазине "Камажай" в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Если на прошлом заседании просмотрели записи с камер снаружи магазина, то в этот раз участники процесса просмотрели, что происходило внутри. На кадрах видно, что до начала конфликта Каржаубай Нурымов обслуживал других покупателей. Сначала Дархан Аскентай спокойно купил пиво, оплатил товар, пожал руку продавцу и ушел. Однако позже снова вернулся в магазин, чтобы поставить телефон на зарядку. Позже, когда Шерзат Полат снаружи ударил Дархана Аскентая и зашел в магазин, адвокаты подсудимых просили суд обратить внимание на то, что у подростка в правой руке что-то было. Судья предположил, может это были ключи от авто, однако защитники попытались оспорить этот момент, намекая на то, что это нечто похожее на нож.

"В 00:13 пришел Нурканат Гаипбаев. Они внутри магазина стояли, никакую помощь мне не оказывали. В этот момент я стоял снаружи и звонил Нурболу с просьбой забрать меня", – сказал Дархан Аскентай.

В 00:39 Нурканат и Каржаубай вышли из магазина. В это же время Каржаубай снова вернулся в магазин, обслуживал клиентов. В 00:42 Каржаубай зашел в магазин, за ним Нурбол.

"Каржаубай сказал, что я не оплатил покупку, Нурбол хотел оплатить, поэтому зашел в магазин". Дархан Аскентай

В 00:43 Каржаубай, Шерзат, Нурбол вышли на улицу. У Нурымова в руке был нож.

"В это время он нам угрожал ножом на улице. Это был хозяйственный нож. Через время он вернулся в магазин и оставил нож". Дархан Аскентай

00:46 Каржайбай и Дархан зашли в магазин.

"В этот момент я показывал ему и говорил, что оплатил покупку от имени Светланы". Дархан Аскентай

00:57 в магазин зашли Калиахмет, за ним Абдыкадыр и Муратов.

00:58 в магазин зашли две девушки – свидетельницы по делу Эльмира и Дана. В этот момент снаружи началась драка. Поэтому все вышли на улицу.

"Каржаубай в показаниях говорил, что Дана и Эльмира не выпускали его на улицу, но на видео видно, что это не так. Они все спокойно выходят", – сказали адвокаты подсудимых.

Прокурор Ержан Куракбаев добавил, что девушки – свидетели по делу – говорили, что оставили сумки в машине, однако на записи видно, что сумки были в их руках. По его словам, остальные основные события происходили на улице.

Также суд просмотрел видео, которое сняли очевидцы. Запись сделана с многоэтажки. На кадрах жуткие крики о помощи и просьбе вызвать скорую медицинскую помощь, а также голос мамы со словами "Балам" (сынок).

"Самым первым Шерзата пинает Белгожаев... В ход идет предмет, которым наносят удары. Белгажаев, Шынасыл, Калиахмет, Сакиев отводят в сторону Гаипбаева, бьют и наносят ножевые ранения". прокурор Ержан Куракбаев

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

6 мая 2025 года суд изучил записи с камер наружного наблюдения у магазина "Камажай".