"Все сегодня такие": как казахстанцы вернулись к будням после длинных выходных

Сегодня, 12 мая 2025 года, казахстанцы вернулись к рабочим будням после длительных выходных. Восстановить рабочий ритм бывает весьма непросто. Так, казахстанский блогер Алексей Лодочников решил развить эту тему и снял шуточное видео, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в кадре которого идет по улице с грустным и недовольным лицом.

"С таким выражением лица я сегодня шел на работу после пяти дней выходных", – говорится в описании к видео.

Подписчики подтвердили, что так и было с утра.

Вручаю "Оскар"!

Вам нужно сниматься в комедиях.

У меня сегодня такое состояние. Гости все разъехались, теперь как-то грустно.

Я, которая работает без выходных и праздников, каждый день хожу с таким лицом.

А у меня – отпуск.

Вот именно так мы тут и сидим .

. Все сегодня такие, – шутят комментаторы после просмотра.

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