"Все сегодня такие": как казахстанцы вернулись к будням после длинных выходных
Фото: pexels
Сегодня, 12 мая 2025 года, казахстанцы вернулись к рабочим будням после длительных выходных. Восстановить рабочий ритм бывает весьма непросто. Так, казахстанский блогер Алексей Лодочников решил развить эту тему и снял шуточное видео, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в кадре которого идет по улице с грустным и недовольным лицом.
"С таким выражением лица я сегодня шел на работу после пяти дней выходных", – говорится в описании к видео.
Подписчики подтвердили, что так и было с утра.
- Вручаю "Оскар"!
- Вам нужно сниматься в комедиях.
- У меня сегодня такое состояние. Гости все разъехались, теперь как-то грустно.
- Я, которая работает без выходных и праздников, каждый день хожу с таким лицом.
- А у меня – отпуск.
- Вот именно так мы тут и сидим.
- Все сегодня такие, – шутят комментаторы после просмотра.
Ранее стало известно, что в Шымкенте мужчину осудили к семи годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в видео, опубликованных в YouTube и TikTok.
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