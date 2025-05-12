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Общество

"Все сегодня такие": как казахстанцы вернулись к будням после длинных выходных

Казахстан, видео. блогер, шутка, выходные, Лодочников, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 14:19 Фото: pexels
Сегодня, 12 мая 2025 года, казахстанцы вернулись к рабочим будням после длительных выходных. Восстановить рабочий ритм бывает весьма непросто. Так, казахстанский блогер Алексей Лодочников решил развить эту тему и снял шуточное видео, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в кадре которого идет по улице с грустным и недовольным лицом.

"С таким выражением лица я сегодня шел на работу после пяти дней выходных", – говорится в описании к видео.

Подписчики подтвердили, что так и было с утра.

  • Вручаю "Оскар"!
  • Вам нужно сниматься в комедиях.
  • У меня сегодня такое состояние. Гости все разъехались, теперь как-то грустно.
  • Я, которая работает без выходных и праздников, каждый день хожу с таким лицом.
  • А у меня – отпуск.
  • Вот именно так мы тут и сидим.
  • Все сегодня такие, – шутят комментаторы после просмотра.

Ранее стало известно, что в Шымкенте мужчину осудили к семи годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в видео, опубликованных в YouTube и TikTok.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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