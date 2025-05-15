Подсудимый Нурбол Токтаубаев рассказал, как оказался втянут в разборки с Шерзатом Полатом

15 мая 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу допросили Нурбола Токтаубаева, обвиняемого в хулиганстве по делу Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Он – друг Дархана Аскентая, из-за которого начался конфликт в магазине "Камажай" в Талгаре.

"3 октября я был в кафе с друзьями. В 23:30 мне позвонил Дархан, попросил приехать в магазин. Он сказал, что его ударили, сказал забрать его. Голос был у него взволнованный. Казалось, что он нуждается в помощи. Из-за того, что я выпил бутылку пива, попросил за руль сесть знакомого. Когда приехал, у магазина стоял друг, у него лицо было в крови". Нурбол Токтаубаев

По словам подсудимого, чтобы узнать в чем дело, он пошел в магазин. Тогда ему Каржаубай Нурымов сказал, что Дархан Аскентай не оплатил счет.

"Сначала сказал, что он ударил его за это, потом сказал – Шерзат. Я сказал, хорошо, давайте оплачу и оплатил. Мы ушли. В пути друг оправдался, показал чек, сказал, что все оплатил. Тогда я обратно решил вернуться, чтобы забрать свои лишние отданные деньги, заодно показать, что друг рассчитался с ним". Нурбол Токтаубаев

Однако отец Шерзата Каржаубай Нурымов агрессивно отреагировал на их приход и даже грозил ножом.

"Тогда Каржаубай снова был агрессивный, вынес нож. Сначала в магазине грозил, а потом на улицу вынес кухонный нож. Было два разных ножа. Я не говорил, что я "хуторский". Он предлагал то с ним "выйти", то с его сыном. Я просил его успокоиться. Хотел спокойно решить и уйти. Сказал, что деньги не нужны, потому что он говорил, что не вернет сдачи. Тогда Нурканат стал кому-то звонить и кого-то звать. Каржаубай грозил убить нас. Здоровые парни подошли. Я позвонил братишке Чине – Шынгызу, но не просил других с собой привезти. Стоял в магазине, тогда началась драка. Нурканат открыл стрельбу. Признаюсь, что я пнул дверь, но в планах превратить все это в драку не было". Нурбол Токтаубаев

Нурбол Токтаубаев также признался, что несколько раз пнул Нурканата Гаипбаева.

"Когда была стрельба, я был в шоке. Из-за того, что парни пошли, я пошел за ними и несколько раз пнул Нурканата Гаипбаева, он сидел. Чуть дальше лежал Шерзат, но я к нему не ходил". Нурбол Токтаубаев

Парень заявил, что мама Шерзата дала ложные показания про то, что он удерживал ее. Также Нурбол Токтаубаев отказался от прежних своих показаний.

"Я отказываюсь от прежних показаний, поскольку мне не предоставили адвоката и сотрудники полиции оказывали давление. Как зашел в РУВД и пока дал показания, меня избивали. Также сам Каржаубай приходил и бил меня там, есть свидетели этого. У меня тело было в синяках. Они вмешивались в мои показания и диктовали, что говорить". Нурбол Токтаубаев

Обвиняемый частично признал вину, добавив, что если бы Каржаубай Нурымов не выносил ножи и Нурканат Гаипбаев не стрелял, трагедию можно было избежать.

"Частично признаю вину, но есть нестыковки. Я не Хуторский бандит. У меня никакого ножа не было. Думан Ыскак не выходил из машины... На Мерсе уехал с места происшествия, в магазине "Три семерки" пересел на свой автомобиль и уехал домой. Оттуда меня задержали, а не в группе лице". Нурбол Токтаубаев

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

15 мая 2025 года судья по делу Шерзата Полата призвал блогеров и сетевых комментаторов воздержаться от провокационных действий.