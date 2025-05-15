Судья по делу Шерзата Полата призвал блогеров и сетевых комментаторов воздержаться от провокационных действий

15 мая 2025 года судья по делу об убийстве Шерзата Полата обратился к блогерам и пользователям соцсетей с просьбой не оказывать давления на суд, сообщает Zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжилось главное судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата. Заседание началось с того, что судья Ержан Жанузаков обратился к казахстанцам, в частности – блогерам и пользователям соцсетей.

"Уважаемые участники процесса, в социальных сетях не имеющие отношения к делу блогеры и другие пользователи дают личную оценку и высказывают субъективное мнение по ходу расследования дела, а также рассмотрения дела в суде. В этой связи, согласно п. 1 ст. 75 Конституции РК, сказано, что отправление правосудия относится к компетенции суда и недопустимо оказывать давление на суд. Напоминаем, что за это предусмотрена ответственность. До вынесения судом решения и вступления его в законную силу запрещено разъяснять ход процесса и давать ему правовую оценку". Ержан Жанузаков

Судья пообещал участникам процесса и неравнодушным казахстанцам, что дело будет рассмотрено всесторонне и объективно, изучат все обстоятельства произошедшего и материалы уголовного дела.

"Суд будет проходить только по закону, и суд объективно изучит все обстоятельства дела. В связи с этим прошу блогеров и других пользователей, высказывающих личные мнения, воздержаться от давления на суд". Ержан Жанузаков

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.