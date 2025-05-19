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Общество

Полицейские оставили важное послание для казахстанских женщин

Алматинская область, полиция, защита женщин, видео, агрессия, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 14:04 Фото: pixabay
Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматинской области выпустила ролик в поддержку женщин, столкнувшихся с насилием. Главная идея ролика под названием "Ты не одна" – напомнить каждой, что рядом всегда есть те, кто готов прийти на помощь, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в ведомстве, полицейские и профессиональные психологи, работающие в тесной связке, ежедневно ведут непростую, но жизненно важную борьбу.

"Мы хотим, чтобы женщины не боялись говорить о насилии. Чтобы знали: их услышат, поймут, поддержат. Им помогут восстановить душевное равновесие и начать новую страницу жизни", – отмечают авторы.

Полиция также напоминает: если вы или кто-то из ваших близких столкнулись с домашним насилием – не молчите.

"Обратитесь за помощью в полицию или специализированные службы. Иногда один звонок может спасти жизнь".Пресс-служба ДП Алматинской области

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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