Хотел разнять, но испугался: Дидар Калиахмет ответил, почему не позвонил на "102" и "103"

В суде по делу об убийстве Шерзата Полата допросили Дидара Калиахмета, обвиняемого в хулиганстве, сообщает Zakon.kz.

Он попросил прощения у потерпевшего Каржаубая Нурымова и его семьи за то, что не вызвал врачей и полицию, видя конфликт в магазине "Камажай".

По его словам, в ночь с 3 на 4 октября 2024 года ему позвонил свидетель по делу Санат Абдыкадыр и предложил съездить в баню. Он согласился, и они поехали на улицу Шота Руставели в Талгаре.

"После бани мы на красной Elantra выехали домой. Однако сделали остановку у магазина "Камажай", чтобы сделать покупку. Там стояли 8-9 человек. Мы с ними поздоровались и зашли в магазин. После нас две девушки зашли. Вдруг возник шум. Каржаубай резко сказал, что ничего не продает, и велел нам уйти. Мы вышли. После увидел, что Каржаубай вынес нож. Я вздрогнул и для самозащиты схватил его, сказав: "Хватит, брат". Другие тоже просили остановиться". Дидар Калиахмет

После этого молодой человек поздоровался с Нуркиясом Ильясовым, затем сел в машину. Услышав выстрел, вернулся к месту.

"Я сказал, что сейчас схожу посмотрю и вернусь. На улице Шота Руставели была драка. Кто кого бил, я не знаю, потому что на месте было темно, свет тускло горел. Я хотел пойти, разнять парней, однако испугался и ушел, думая, что у меня есть дети. Я никого не бил. Быстро вернулся в машину и мы уехали домой. Сожалею, что не позвонил на "102" или "103". Каржаубай говорил про Чику, это мой брат, но у него нет такого прозвища. Он не давал команду "Делайте", он никого там даже не знает. Повторюсь, я никого не избивал, только для самозащиты рефлекторно ответил Каржаубаю. Могу сесть на детектор лжи, я говорю правду", – сказал Дидар Калиахмет.

Суд завершил допрос подсудимых.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

21 мая 2025 года также допрошен обвиняемый в убийстве Абзал Шынасыл.