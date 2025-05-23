Рекордсмена по ЕНТ из Туркестанской области поздравили в акимате

Набравшего рекордные 140 баллов на ЕНТ Жанибека Абилхана поздравили в акимате Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

На основном едином национальном тестировании, которое стартовало в Казахстане 16 мая 2025 года, выпускник из Туркестанской области стал первым, кто набрал максимальный балл. С тех пор выходец из многодетной семьи и выпускник школы села Темирлан Ордабасинского района прославил Туркестанскую область на всю страну.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

На встречу в акимате также пригласили директора школы-гимназии имени Шокана Уалиханова Сауле Исанову и классного руководителя Жанибека Гульзиру Бортаеву, передает пресс-служба регионального акимата. От имени акима области Нуралхана Кушерова выпускника-рекордсмена персонально поздравили и подарили необходимый для дальнейшей учебы ноутбук.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Там же на встрече стало известно, что школа-гимназия, которую прославил своим рекордом Жанибек Абилхан, включена в список объектов, подлежащих реновации. В этом году в ней проведут капитальный ремонт, и в новом учебном году школьники приступят к учебе в обновленном здании.

Также 22 мая в Туркестане чествовали работников культуры и искусства, а в Алматы обсудили готовность летних лагерей.