Дома за 5 млн тенге обещала построить астанчанка: за ней пришла криминальная полиция

В Астане задержали женщину, на которую заявили сразу несколько человек, не дождавшихся от нее новеньких модульных домов, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции Астаны, 27-летнюю подозреваемую задержали в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники кримпола района Сарыарка.

"Впервые о действиях злоумышленницы узнали, когда с заявлением в полицию обратилась местная жительница. С ее слов, представительница фирмы пообещала построить домики по недорогой цене. Взяла денежные средства в размере около 5 миллионов тенге, но своего обещания не выполнила. На такую схему мошенничества попались еще шесть человек", – рассказали в полиции.

В отношении подозреваемой в общей сложности было зарегистрировано семь уголовных дел, сумма ущерба составляет более 35 млн тенге.

Между тем в Алматы полиция задержала женщину, которой светит срок за пособничество мошенникам.