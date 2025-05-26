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Общество

Дома за 5 млн тенге обещала построить астанчанка: за ней пришла криминальная полиция

крыша частного дома, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 11:33 Фото: pixabay
В Астане задержали женщину, на которую заявили сразу несколько человек, не дождавшихся от нее новеньких модульных домов, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции Астаны, 27-летнюю подозреваемую задержали в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники кримпола района Сарыарка.

"Впервые о действиях злоумышленницы узнали, когда с заявлением в полицию обратилась местная жительница. С ее слов, представительница фирмы пообещала построить домики по недорогой цене. Взяла денежные средства в размере около 5 миллионов тенге, но своего обещания не выполнила. На такую схему мошенничества попались еще шесть человек", – рассказали в полиции.

В отношении подозреваемой в общей сложности было зарегистрировано семь уголовных дел, сумма ущерба составляет более 35 млн тенге.

Между тем в Алматы полиция задержала женщину, которой светит срок за пособничество мошенникам.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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