Адилет Барменкулов прервал молчание и выступил с заявлением

Сегодня, 10 апреля 2025 года, экс-президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов прервал молчание после известия о расследовании, начатом АФМ в отношении бывшего руководства КФФ, сообщает Zakon.kz.

Официальное заявление бывший глава КФФ разместил в своем Instagram.

"В связи с распространяющейся в определенных СМИ и пабликах недостоверной информацией считаю необходимым выступить с официальным комментарием. Агентством РК по финансовому мониторингу проводится досудебное расследование, в том числе и по результатам проверки Генеральной прокуратурой в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов. Преждевременные выводы и упоминание моего имени в связи с предполагаемыми нарушениями являются необоснованными", – написал Адилет Барменкулов.

Он попросил СМИ и авторов различных блогов и пабликов "не вводить в заблуждение общественность и воздерживаться от распространения надуманных предположений".

"В случае необходимости я готов открыто защищать не только свою репутацию, но и результаты проделанной мною работы на благо казахстанского футбола. Отмечу, что любая деструктивная риторика сегодня может нанести урон не только лично мне, но и всему спортивному сообществу страны на международном уровне", – заключил Адилет Барменкулов.

Экс-президент КФФ уверен, что "следственные органы действуют в рамках закона и любые спекуляции будут развеяны по мере прояснения фактов".

В начале марта 2025 года в соцсетях появилась информация, что у Адилета Барменкулова, а также ряда других бывших должностных лиц Казахстанской федерации футбола якобы проходят обыски. Позднее в Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили, что начато досудебное расследование в отношении бывшего руководства КФФ. 3 апреля замглавы АФМ подтвердил, что дело расследуется по факту хищения и что Адилет Барменкулов пока не признан подозреваемым.