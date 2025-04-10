#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
520.48
574.61
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
520.48
574.61
6.06
События

Адилет Барменкулов прервал молчание и выступил с заявлением

Адилет Барменкулов прервал молчание и выступил с заявлением, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 09:35 Фото: Instagram/a.barmenkulov
Сегодня, 10 апреля 2025 года, экс-президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов прервал молчание после известия о расследовании, начатом АФМ в отношении бывшего руководства КФФ, сообщает Zakon.kz.

Официальное заявление бывший глава КФФ разместил в своем Instagram.

"В связи с распространяющейся в определенных СМИ и пабликах недостоверной информацией считаю необходимым выступить с официальным комментарием. Агентством РК по финансовому мониторингу проводится досудебное расследование, в том числе и по результатам проверки Генеральной прокуратурой в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов. Преждевременные выводы и упоминание моего имени в связи с предполагаемыми нарушениями являются необоснованными", – написал Адилет Барменкулов.

Он попросил СМИ и авторов различных блогов и пабликов "не вводить в заблуждение общественность и воздерживаться от распространения надуманных предположений".

"В случае необходимости я готов открыто защищать не только свою репутацию, но и результаты проделанной мною работы на благо казахстанского футбола. Отмечу, что любая деструктивная риторика сегодня может нанести урон не только лично мне, но и всему спортивному сообществу страны на международном уровне", – заключил Адилет Барменкулов.

Экс-президент КФФ уверен, что "следственные органы действуют в рамках закона и любые спекуляции будут развеяны по мере прояснения фактов".

В начале марта 2025 года в соцсетях появилась информация, что у Адилета Барменкулова, а также ряда других бывших должностных лиц Казахстанской федерации футбола якобы проходят обыски. Позднее в Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили, что начато досудебное расследование в отношении бывшего руководства КФФ. 3 апреля замглавы АФМ подтвердил, что дело расследуется по факту хищения и что Адилет Барменкулов пока не признан подозреваемым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Обманутая бабушка из Шымкента снова стала миллионершей
События
09:58, Сегодня
Обманутая бабушка из Шымкента снова стала миллионершей
Еще 5 млрд тенге направят из резерва правительства в Кызылорду: на что их потратят
События
09:16, Сегодня
Еще 5 млрд тенге направят из резерва правительства в Кызылорду: на что их потратят
Заморозки и дожди с грозой: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение
События
21:37, 09 апреля 2025
Заморозки и дожди с грозой: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: