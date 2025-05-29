Дикие выходки в зоопарке Шымкента закончились наказанием для подростка

Несколько дней назад казахстанцев потрясла история жестокого обращения с животными, произошедшая в Шымкенте. Молодой посетитель зоопарка пугал своим поведением не только животных, но и людей. Кроме того, он ударил страуса, перебравшись через ограждение, сообщает Zakon.kz.

Бездумные поступки парня вызвали критику со стороны общественности. Многие предложили найти его и наказать.

Уже 28 мая 2025 года администрация зоопарка выступила с обращением, заявив, что правонарушитель установлен.

И им является подросток.

"Совместно с родителями была взята объяснительная, и в соответствии с действующим законодательством страны его привлекли к административной ответственности". Пресс-служба зоопарка Шымкента

Как уточнили специалисты, подобные случаи опасны не только для животных, но и для общества в целом.

"Просим всех посетителей строго соблюдать правила зоопарка". Пресс-служба зоопарка Шымкента

Ранее сообщалось, что 2 июня 2025 года Главный ботанический сад Алматы будет закрыт в связи с проведением плановой санитарной обработки территории.