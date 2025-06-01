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Общество

Курсанты Военно-инженерного института угостили маленьких алматинцев мороженым

десерты, мороженое, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 17:48 Фото: pixabay
В День защиты детей курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи вышли на улицы Алматы, чтобы порадовать маленьких горожан мороженым, сообщает Zakon.kz.

Вместе с ними женщины-военнослужащие, перевоплотившись в сказочных героев, дарили детям не только мороженое, но и улыбки, внимание и искреннюю радость.

"Это был наш способ сказать детям: мы рядом, мы заботимся, и всегда готовы защищать детство", – отметили курсанты.

1 июня – это особенный день, наполненный звонким смехом, яркими шарами и детским счастьем. В Международный день защиты детей Алматы окунулся в атмосферу веселья, а корреспондент Zakon.kz отправился в центр событий, чтобы своими глазами увидеть, как юные горожане отмечают праздник.

Также сегодня, 1 июня, десятки школьников со всех уголков страны получили неожиданный сюрприз от Акорды. За отличную учебу и хорошие поступки детей пригласили на экскурсию в резиденцию президента Касым-Жомарта Токаева.

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Андрей Дюсупов
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