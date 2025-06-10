Почему затянулась работа по легализации труда казахстанцев в Южной Кореи

Председатель Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболат Абулхатин ответил, когда казахстанцы смогут легально работать в Южной Корее, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, на каком этапе сейчас находится процесс присоединения Казахстана к южнокорейской системе Employment Permit System, которая позволит казахстанцам легально трудоустраиваться в Южной Корее.

Спикер отметил, что в 2024 году была принята концепция миграционной политики, одной из целей которой является предоставление казахстанцам возможности трудоустройства и легальной работы за рубежом и проводятся мероприятия по заключению соглашений с рядом стран.

"В прошлом году было подписано соглашение с Катаром по трудоустройству казахстанцев. Также велась большая работа с Южной Кореей. Наблюдается высокая заинтересованность наших граждан, особенно жителей южных регионов, которые, к сожалению, работают там нелегально. Цель – легализовать их труд. Со стороны казахстанского МИДа соответствующие предложения были направлены Южной Корее, однако со сменой их правительства эта работа немного затормозилась. Тем не менее, с учетом прихода нового правительства и президента, я думаю, что начатая в прошлом году работа будет завершена в этом году", – дополнил Ерболат Абулхатин.

По его словам, этот процесс не зависит от Казахстана – все зависит от решения правительства Южной Кореи.

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12 июня 2024 года сообщалось, что Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества.