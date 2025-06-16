Улетали, несмотря на предупреждения: около 300 казахстанцев не могут вернуться из ОАЭ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 16 июня 2025 года рассказал, что, несмотря на предупреждения, самолеты из Казахстана в ОАЭ вылетали с полной загрузкой, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в настоящее время в связи с отменой рейсов некоторых авиакомпаний из ОАЭ в РК временно затруднен вылет около 300 граждан РК, большинство из которых являются туристами.

"На месте работают наши дипломаты. Ожидается, что в ближайшее время более половины граждан смогут вернуться на родину благодаря достигнутой договоренности с авиакомпаниями. Как известно, 14 июня было опубликовано обращение Министерства туризма и спорта РК, в котором сообщается о введении запрета на полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке", – озвучил Смадияров.

Он подчеркнул, что туристам рекомендуется внимательно следить за развитием обстановки и учитывать возможные риски при планировании поездок, особенно в ОАЭ и другие страны Персидского залива.

"В случае необходимости возврат казахстанских туристов будет обеспечен совместно с фондом "Туристік қамқор" и авиакомпаниями. Несмотря на предупреждения государственных органов Республики Казахстан, самолеты из Казахстана по направлению в ОАЭ в эти два дня вылетали с полной загрузкой. При поездке в страны Ближнего Востока просим еще раз внимательно взвесить все риски и принимать обдуманные решения", – сказал представитель МИД.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". 15 июня Иран заявил, что готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Чуть позже президент США Дональд Трамп заявил, что примирит Иран и Израиль, используя "торговлю с Соединенными Штатами".