Пекло до 41°С и нестабильная погода в ближайшие дни в Алматы, Шымкенте и Астане

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Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, чем удивит погода три крупнейших города Казахстана с 18 по 20 июня 2025 года. Так, в Астане три дня будут идти дожди. В Алматы осадки придут после жары в 39°С. Что касается Шымкента, то там сохранится зной до 41°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 18 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +34+36°С.

19 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Днем порывы ветра составят 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +26+28°С.

20 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Порывы ветра днем поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +23+25°С. Прогноз погоды по Алматы 18 июня: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +34+36°С.

19 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +37+39°С.

20 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем +29+31°С. Прогноз погоды по Шымкенту 18 июня: небольшая облачность, без осадков. Ветер – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +39+41°С.

19 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем +35+37°С.

20 июня: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С. Материал по теме 46-градусная жара надвигается на Казахстан Стоит отметить, что в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 17-19 июня объявлено штормовое предупреждение. Также Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) уже выступало с важным заявлением. Тогда специалисты заявили, что основными причинами пожаров в этот период являются разведение костров, непотушенные окурки и спички, несанкционированное сжигание травы и мусора, шалость детей с огнем.

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