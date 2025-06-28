В Казахстане вновь будут регулировать численность сайгаков: решение принято

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на встрече с фермерами Западно-Казахстанской области подтвердил решение о возобновлении регулирования численности сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Аграрии региона рассказали министру о катастрофическом ущербе. По их словам, речь идет уже не просто о природном факторе – это системный кризис. В отдельных районах потери от вытаптывания урожая и пастбищ составляют сотни миллионов тенге. Фермеры теряют инвестиции, корма, скот и способность обеспечивать продовольственную безопасность региона.

По итогам обсуждения министр экологии озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.

"Основываясь на научных выводах, предложениях фермеров и применяемой в мире практике регулирования отдельных видов, принято решение о регулировании численности сайгаков", – сообщил Ерлан Нысанбаев.

Он отметил, что решение приняли, исходя из биообоснования, подготовленного учеными Института зоологии Министерства науки и высшего образования РК, а также на анализе международного опыта Австралии, Финляндии, Канады, США, ЮАР в сфере устойчивого управления популяциями диких животных.

Министерство экологии и природных ресурсов проведет выборочное регулирование животных силами и средствами РГКП "ПО "Охотзоопром". Отбор особей будет опираться на научное обоснование в соответствии с международными природоохранными соглашениями.

Акиматы пострадавших регионов совместно с Министерствами сельского хозяйства и экологии обеспечат эпизоотический мониторинг, готовность пунктов приема и переработки, дополнительные меры с соблюдением всех ветеринарно-санитарных и иных требований в строгом соответствии с экологическим законодательством.

Ранее сообщалось, что численность сайгаков в Казахстане выросла до 4 млн особей, из них 800 тыс. могут отправить на мясокомбинаты.

25 июня 2025 года стало известно о миграции 1 млн сайгаков из Казахстана в Россию. Эту информацию журналистам подтвердил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.