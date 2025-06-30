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Общество

Смертельное ДТП с детской командой под Астаной: суд вынес приговор

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 23:34 Фото: Zakon.kz
Ерейментауский районный суд Акмолинской области 30 июня рассмотрел уголовное дело в отношении водителя, устроившего аварию с участием детской футбольной команды на трассе Астана – Ерейментау – Шидерты. В результате ДТП погиб один из тренеров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в суде, трагедия произошла в апреле 2025 года. Водитель по фамилии Ж. вез из Павлодара в Астану 16 несовершеннолетних спортсменов и двух тренеров на футбольные соревнования. В сложных погодных и дорожных условиях он превысил безопасную скорость, не справился с управлением и допустил наезд на отбойник. Машина перевернулась.

Погиб тренер, сидевший на переднем пассажирском сиденье, он не был пристегнут ремнем безопасности.

На суде водитель признал вину, раскаялся и извинился перед родственниками погибшего. Исковых требований от потерпевших в суд не поступало.

Суд признал смягчающими обстоятельствами отсутствие судимости, положительную характеристику, раскаяние, наличие малолетних детей и факт, что преступление совершено впервые.

Приговором мужчине назначено два года лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Жуткая авария произошла в Астане 2 июня 2025 года. Полиция начала расследование по факту ДТП. Позже стало известно, что одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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