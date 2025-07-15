На фоне дела Перизат Кайрат в Казахстане пересмотрят законодательство

Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в Правительстве 15 июля 2025 года прокомментировал дело Перизат Кайрат, подозреваемой в крупном хищении благотворительных средств. Он также высказал мнение о необходимости законодательных изменений на фоне этой ситуации, передает Zakon.kz.

Премьер отметил, что в курсе громкого дела Кайрат.

"Жизнь показывает, что, к сожалению, расходуются нецелевым способом не только бюджетные средства, но и средства, собранные с граждан в виде пожертвований. Это яркий пример. Он не единственный, есть и другие случаи. Просто это, наверное, наиболее громкий кейс", – ответил Бектенов.

Он считает, что требуется соответствующая законодательная корректировка этих механизмов, чтобы расходование было подотчетным, подконтрольным и прозрачным.

"Поэтому, я думаю, здесь, в том числе со стороны правительства, на основе материалов правоохранительных органов будет предложен конкретный механизм... Каким образом осуществлялось хищение. Это позволит принять необходимые законодательные поправки с целью профилактики подобных нарушений в будущем", – озвучил премьер-министр.

30 июня 2025 года Генеральная прокуратура сообщила, что направила уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой для рассмотрения по существу в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Дочь и мать обвиняются в хищении у граждан и организаций Казахстана свыше 3 млрд тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке. Поступавшие в ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" денежные средства Перизат Кайрат переводила на свои личные счета и матери.

О том, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, стало известно 14 ноября 2024 года.

14 июля началось главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат.