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Общество

Отдыхающие на Капшагае стали жертвами краж

следователи и задержанные за кражи, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 13:05 Фото: ДП Алматинской области
Отдыхающих на берегу Капшагая обворовывали. Об этом 15 июля 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, злоумышленники крали сотовые телефоны с топчанов и из палаток, пользуясь невнимательностью отдыхающих. Во время оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых установили.

"Полицейскими города Конаев задержаны двое молодых людей, 20 и 26 лет, подозреваемые в совершении серии краж на территории северного побережья Капчагайского водохранилища. По фактам краж зарегистрированы уголовные дела, проводится комплекс следственных действий. В настоящее время проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям", – сообщили в полиции.

Полицейские просят туристов сохранять бдительность во время отдыха и не оставлять личные вещи без присмотра.

Общественность в соцсетях подвергает критике уровень безопасности на Капшагае. В начале июля там утонула девушка. Очевидец-депутат заявил, что на частных пляжах нет спасателей. А участники встречи по вопросам законности и правопорядка, прошедшей позже в Конаеве, отметили, что часть частных пляжей до сих пор не оборудована средствами видеонаблюдения и не укомплектована спасательными постами.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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