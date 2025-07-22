Лечение в Казахстане подорожает: Минздрав анонсировал рост тарифов на медуслуги

В Казахстане с 2026 года планируют повысить тарифы на ряд медицинских услуг. Об этом 22 июля 2025 года рассказали в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Рост тарифов предусмотрен в рамках поправок в закон о системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), которые 14 июля подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Дополнительные средства в системе ОСМС будут направлены на повышение тарифов в приоритетных направлениях, увеличение финансирования онкологической и онкогематологической служб, службы скорой помощи и ПМСП. Кроме того, с 2026 года будут существенно повышены тарифы по (некоторым. – Прим. ред.) основным профилям (инфекция, кардиология, неврология, нефрология, гастроэнтерология, травматология, эндокринология, абдоминальная хирургия) на сумму свыше 90 млрд тенге". Пресс-служба Минздрава РК

В ведомстве заверили, что существенное повышение тарифов "позволит впервые за шесть лет актуализировать убыточные тарифы в стационарном секторе".

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Ранее сообщалось, что в Казахстане обновлены правила проведения мониторинга в части закупа медуслуг в ГОБМП и ОСМС.