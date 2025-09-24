Три телефона и три часа: казахстанка победила в гонке за билетом для сына на матч "Кайрат" – "Реал"

Жена известного казахстанского юмориста Данияра Джумадилова смогла приобрести билет на долгожданный матч "Кайрат" – "Реал Мадрид". Для этого Мадина Джумадилова использовала три телефона и потратила три часа. Главное, что мечта старшего сына теперь исполнена, сообщает Zakon.kz.

О том, как удалось стать счастливой обладательницей билета, Джумадилова рассказала на личной странице в Instagram.

"Я сидела с 15:00, с трех телефонов. Никуда не отходила. И у 17:55 я выкупила билеты, Али будет на этом матче! Для меня было важно, чтобы мечта моего сына сбылась", – написала мама трех детей.

Также она опубликовала ролик, как сын отблагодарил ее, подарив букет цветов.

Из социальных сетей известно, что сын является футболистом и тренируется с двух лет. Он выступает за клуб, вошедший в структуру "Жеңиса".

Это как, когда госадик ловили. Примерно.

Кто, если не мама.

Лучшая мама.

Очень рада за вас! Молодец мамочка! Мамы они такие! Все могут.

Мы до сих пор 72000 висим.

Жаным, – пишут растроганные пользователи Казнета.

Продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" стартовала 23 сентября 2025 года в 17:00. По некоторым данным, в листе ожидания в какой-то момент было 250 тыс. человек.

Конечно, в тот же день все билеты были проданы. Фанаты футбола между тем критикуют систему продаж билетов на матч.