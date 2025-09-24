#АЭС в Казахстане
Общество

Три телефона и три часа: казахстанка победила в гонке за билетом для сына на матч "Кайрат" – "Реал"

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 17:32 Фото: pexels
Жена известного казахстанского юмориста Данияра Джумадилова смогла приобрести билет на долгожданный матч "Кайрат" – "Реал Мадрид". Для этого Мадина Джумадилова использовала три телефона и потратила три часа. Главное, что мечта старшего сына теперь исполнена, сообщает Zakon.kz.

О том, как удалось стать счастливой обладательницей билета, Джумадилова рассказала на личной странице в Instagram.

"Я сидела с 15:00, с трех телефонов. Никуда не отходила. И у 17:55 я выкупила билеты, Али будет на этом матче! Для меня было важно, чтобы мечта моего сына сбылась", – написала мама трех детей.

Также она опубликовала ролик, как сын отблагодарил ее, подарив букет цветов.

Из социальных сетей известно, что сын является футболистом и тренируется с двух лет. Он выступает за клуб, вошедший в структуру "Жеңиса".

  • Это как, когда госадик ловили. Примерно.
  • Кто, если не мама.
  • Лучшая мама.
  • Очень рада за вас! Молодец мамочка! Мамы они такие! Все могут.
  • Мы до сих пор 72000 висим.
  • Жаным, – пишут растроганные пользователи Казнета.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 17:32
"Где же Динара?" и другие крики отчаяния: фанаты "Кайрата" в ярости от продажи билетов

Продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" стартовала 23 сентября 2025 года в 17:00. По некоторым данным, в листе ожидания в какой-то момент было 250 тыс. человек.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 17:32
Заоблачными назвали в Испании цены на матч "Кайрат" – "Реал"

Конечно, в тот же день все билеты были проданы. Фанаты футбола между тем критикуют систему продаж билетов на матч.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
