Три телефона и три часа: казахстанка победила в гонке за билетом для сына на матч "Кайрат" – "Реал"
Фото: pexels
Жена известного казахстанского юмориста Данияра Джумадилова смогла приобрести билет на долгожданный матч "Кайрат" – "Реал Мадрид". Для этого Мадина Джумадилова использовала три телефона и потратила три часа. Главное, что мечта старшего сына теперь исполнена, сообщает Zakon.kz.
О том, как удалось стать счастливой обладательницей билета, Джумадилова рассказала на личной странице в Instagram.
"Я сидела с 15:00, с трех телефонов. Никуда не отходила. И у 17:55 я выкупила билеты, Али будет на этом матче! Для меня было важно, чтобы мечта моего сына сбылась", – написала мама трех детей.
Также она опубликовала ролик, как сын отблагодарил ее, подарив букет цветов.
Из социальных сетей известно, что сын является футболистом и тренируется с двух лет. Он выступает за клуб, вошедший в структуру "Жеңиса".
- Это как, когда госадик ловили. Примерно.
- Кто, если не мама.
- Лучшая мама.
- Очень рада за вас! Молодец мамочка! Мамы они такие! Все могут.
- Мы до сих пор 72000 висим.
- Жаным, – пишут растроганные пользователи Казнета.
Продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" стартовала 23 сентября 2025 года в 17:00. По некоторым данным, в листе ожидания в какой-то момент было 250 тыс. человек.
Конечно, в тот же день все билеты были проданы. Фанаты футбола между тем критикуют систему продаж билетов на матч.
