Солдат-пограничник скончался в Алматинской области

5 октября 2025 года в отделении медицинского обеспечения Департамента по Алматинской области скончался рядовой Пограничной службы КНБ, сообщает Zakon.kz.

Согласно предварительному заключению медицинских работников, причиной смерти является менингококцемия (генерализованная форма менингококковой инфекции, которая проявляется в виде сепсиса. – Прим. ред.).

По факту зарегистрировано досудебное расследование в РОП Наурызбайского района города Алматы. Назначено служебное разбирательство, сообщили в КНБ.

"Пограничная служба Комитета национальной безопасности выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", – говорится в сообщении ведомства.

В сентябре в соцсетях появилась информация о том, что в Жамбылской области пограничники открыли огонь по нарушителям госграницы. Информацию прокомментировали в КНБ.