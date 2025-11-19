#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
519.41
600.85
6.41
Происшествия

Страшный пожар в Алгабасе: одного из пострадавших вертолетом доставили в Шымкент

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 21:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Экипаж вертолета EC-145 авиационной службы "Казавиаспас" 19 ноября выполнил санитарный вылет из Жетысайского района Туркестанской области, доставив в Шымкент мужчину 1986 года рождения, пострадавшего при пожаре, унесшем жизни 12 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в ДЧС Туркестанской области.

"Транспортировка была необходима, поскольку областная больница Туркестанской области находится в городе Шымкент, а в Жетысайском районе имеется ограниченное количество необходимой специализированной аппаратуры для оказания экстренной помощи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж успешно выполнил санитарный рейс и доставил пострадавшего в центр гипербарической оксигенации города Шымкент. После приземления мужчина был передан под наблюдение специализированных медицинских специалистов.

Рано утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей. Состояние троих пострадавших стабильно тяжелое.

19 ноября вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что, предварительно, криминального состава в пожаре не установлено. Позже стало известно, что пожар в двухэтажном частном доме мог произойти из-за неисправности сетевого фильтра, к которому были подключены бытовые электроприборы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Что известно о выживших в страшном пожаре в Туркестанской области
10:23, 18 ноября 2025
Что известно о выживших в страшном пожаре в Туркестанской области
Вертолетом пришлось доставить пациентку к врачам из области Абай в Усть-Каменогорск
23:43, 20 марта 2025
Вертолетом пришлось доставить пациентку к врачам из области Абай в Усть-Каменогорск
19-летнюю девушку экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар
20:35, 18 августа 2025
19-летнюю девушку экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: