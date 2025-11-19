Страшный пожар в Алгабасе: одного из пострадавших вертолетом доставили в Шымкент

Экипаж вертолета EC-145 авиационной службы "Казавиаспас" 19 ноября выполнил санитарный вылет из Жетысайского района Туркестанской области, доставив в Шымкент мужчину 1986 года рождения, пострадавшего при пожаре, унесшем жизни 12 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в ДЧС Туркестанской области.

"Транспортировка была необходима, поскольку областная больница Туркестанской области находится в городе Шымкент, а в Жетысайском районе имеется ограниченное количество необходимой специализированной аппаратуры для оказания экстренной помощи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж успешно выполнил санитарный рейс и доставил пострадавшего в центр гипербарической оксигенации города Шымкент. После приземления мужчина был передан под наблюдение специализированных медицинских специалистов.

Рано утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей. Состояние троих пострадавших стабильно тяжелое.

19 ноября вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что, предварительно, криминального состава в пожаре не установлено. Позже стало известно, что пожар в двухэтажном частном доме мог произойти из-за неисправности сетевого фильтра, к которому были подключены бытовые электроприборы.