Трагедия в стоматологии: родители погибшей девочки настаивают на ответственности врачей

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны 18 декабря 2025 года начались прения по уголовному делу в отношении подсудимой Аиды Жумагалиевой – врача-анестезиолога клиники, в которой скончалась девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Мать погибшей девочки, обращаясь к суду и участникам процесса, заявила, что она понимает и осознает – никто умышленно не хотел причинить вред ее ребенку.

"Мы понимаем, что никто специально не хотел убивать нашего ребенка. Но правда в том, что нашего ребенка, которого мы привели здоровым, играющим, смеющимся, не стало. Она умерла на операционном кресле у врачей, которым мы доверились. Я считаю, что эти врачи, эта клиника – все должны понести наказание. Даже сейчас, как озвучил прокурор, три года лишения врачебной практики – за смерть ребенка – это очень мало. Это крайне мало. Нашего ребенка лишили жизни. У нас было столько планов на нее. Нас лишили ребенка, и всего лишь три года лишения практики – это, я считаю, несправедливо", – озвучила она.

Мать девочки заявила, что считает врачей виновными в смерти ее ребенка, подчеркнув, что речь идет не об умысле, а о проявленном, по ее мнению, непрофессионализме, самонадеянности и возможной заинтересованности клиники.

"За это должны понести наказание не только анестезиолог, но и все остальные участники. Нашему ребенку было всего три с половиной года. У нас были большие планы на ее будущее. Теперь единственное, что мы можем сделать для нее, – это добиться наказания для тех, кто виновен в ее смерти. Я надеюсь, что будет принято справедливое решение. За все время заседаний и следствия многие говорили, что у ребенка было больное сердце, пневмония и так далее. Но при жизни она была здоровым ребенком, ничем не страдала. Я еще раз повторюсь: мы привели ее в клинику лечить зубы, и она погибла именно на операционном кресле", – сказала она.

Отец девочки заявил, что перед операцией они с супругой в полном объеме выполнили все необходимые подготовительные процедуры, включая УЗИ сердца.

"Да, мой ребенок болел корью и пневмонией – этого никто не скрывает. Но с момента болезни прошло достаточное количество времени. Если бы ребенок переболел пневмонией за две, три недели или даже месяц до этого, мы бы не повели ее в стоматологию. Однако у нее были жалобы на жевательные зубы – один или два, точно сейчас не помню, на нижней челюсти с правой стороны, и мы решили пролечить их. Все анализы были сданы. Я заплатил за это почти 22 тысячи тенге. Я даже спрашивал супругу, зачем такой объем анализов, но мне объяснили, что это связано с анестезией и большим объемом вмешательства. Мы все оплатили и предоставили в полном объеме", – продолжил он.

Отец девочки заявил, что анестезиолог вместе со стоматологом "прошляпили" ребенка во время нахождения ее под наркозом. По его словам, перед наркозом они сдали несколько анализов, поскольку понимали серьезность процедуры.

"Вы не дали должной оценки рискам, не оценили свою ответственность и возможные последствия. О возможных рисках нас никто должным образом не предупреждал. Я об этом говорил и стоматологу напрямую. И это не только профессиональная вина конкретного врача, но и ответственность клиники, которая организовывала весь процесс: направляла на анализы, определяла перечень обследований. Все, что от нас требовалось, мы выполнили", – дополнил отец.

Отец девочки подчеркнул, что трагедия не является единичным случаем, и ранее подобные смертельные инциденты происходили в Астане и Алматы, а после гибели его ребенка были зафиксированы еще несколько аналогичных случаев, в том числе при применении анестезии "Севоран"

"Я убедительно прошу суд направить соответствующие документы, частное постановление или обращение в Министерство здравоохранения для урегулирования этого вопроса, чтобы впредь не допустить подобных трагедий. Многие родители, которые выходили с нами на связь, говорили, что после подобной анестезии у их детей менялся характер, поведение, психологическое состояние. И это тоже нельзя игнорировать. Необходимо либо запретить агрессивную рекламу анестезиологических услуг в стоматологии, либо Министерству здравоохранения четко и жестко регламентировать такие вмешательства: по времени, по показаниям, по условиям проведения. Такие объемы лечения несут колоссальные риски", – сказал он.

Отец добавил, что если бы трагедия с его ребенком была единственной, ее можно было бы воспринимать иначе, однако, по его словам, речь идет о системной проблеме.

Сегодня, 18 декабря, адвокат подсудимой Аиды Жумагалиевой подал ходатайство о возобновлении судебного следствия, а также об отводе судьи. Выслушав мнения всех участников процесса, суд пришел к выводу, что заявленный отвод судье Мекемтасу является необоснованным и подлежит отклонению.

Позже суд перешел к стадии судебных прений. Гособвинитель Еркебулан Шалкаров попросил признать анестезиолога Аиду Жумагалиеву виновной и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года. Он также предложил освободить анестезиолога от наказания связи с амнистией в честь 30-летия Конституции.

Трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.



25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.