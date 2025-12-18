#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.31
603.03
6.4
Общество

Анестезиолог выступила с последним словом по делу о смерти девочки в стоматологии: Вину не признаю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 17:44 Фото: Zakon.kz
В межрайонном суде по уголовным делам Астаны 18 декабря 2025 года закончились прения по уголовному делу в отношении Аиды Жумагалиевой – врача-анестезиолога клиники, в которой скончалась девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Подсудимая заявила, что не признает свою вину, подчеркнув, что, по ее мнению, следственные действия по делу были проведены халатно.

"В частности, судебно-следственные действия осуществлялись ненадлежащим образом. Было утрачено вещественное доказательство, на которое я могла бы ссылаться, однако его нет – оно потеряно, пакеты были рваные. Наши ходатайства игнорировались на всем протяжении следственных мероприятий. Ответственность за факты, которые от меня не зависели, повесили на меня. Я считаю это несправедливым. Многие факты, на мой взгляд, были установлены в ходе судебного разбирательства и можно легко опровергнуть комиссией. Прошу это учесть. Еще раз говорю: я свою вину не признаю и свою невиновность буду доказывать дальше", – заявила Аида Жумагалиева.

Судья сообщил, что оглашение приговора по делу ориентировочно назначено на 22 декабря в 16:00.

Сегодня, 18 декабря, адвокат подсудимой Аиды Жумагалиевой подал ходатайство о возобновлении судебного следствия, а также об отводе судьи. Выслушав мнения всех участников процесса, суд пришел к выводу, что заявленный отвод судье Мекемтасу является необоснованным и подлежит отклонению.

Позже суд перешел к стадии судебных прений. Гособвинитель Еркебулан Шалкаров попросил признать анестезиолога Аиду Жумагалиеву виновной и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года. Он также предложил освободить анестезиолога от наказания в связи с амнистией в честь 30-летия Конституции.

В свою очередь родители погибшей девочки настаивают на ответственности врачей, а сама подсудимая считает, что ее честь и достоинство разорвали на куски.

Трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Смерть ребенка в стоматологии: анестезиолог может попасть под амнистию
16:23, Сегодня
Смерть ребенка в стоматологии: анестезиолог может попасть под амнистию
"Мою честь и достоинство разорвали на куски": анестезиолог выступила в суде по делу о гибели девочки
17:30, Сегодня
"Мою честь и достоинство разорвали на куски": анестезиолог выступила в суде по делу о гибели девочки
В суде Астаны отказали в отводе судьи по делу о смерти девочки в стоматологии
12:04, Сегодня
В суде Астаны отказали в отводе судьи по делу о смерти девочки в стоматологии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: