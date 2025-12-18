Анестезиолог выступила с последним словом по делу о смерти девочки в стоматологии: Вину не признаю

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны 18 декабря 2025 года закончились прения по уголовному делу в отношении Аиды Жумагалиевой – врача-анестезиолога клиники, в которой скончалась девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Подсудимая заявила, что не признает свою вину, подчеркнув, что, по ее мнению, следственные действия по делу были проведены халатно.

"В частности, судебно-следственные действия осуществлялись ненадлежащим образом. Было утрачено вещественное доказательство, на которое я могла бы ссылаться, однако его нет – оно потеряно, пакеты были рваные. Наши ходатайства игнорировались на всем протяжении следственных мероприятий. Ответственность за факты, которые от меня не зависели, повесили на меня. Я считаю это несправедливым. Многие факты, на мой взгляд, были установлены в ходе судебного разбирательства и можно легко опровергнуть комиссией. Прошу это учесть. Еще раз говорю: я свою вину не признаю и свою невиновность буду доказывать дальше", – заявила Аида Жумагалиева.

Судья сообщил, что оглашение приговора по делу ориентировочно назначено на 22 декабря в 16:00.

Сегодня, 18 декабря, адвокат подсудимой Аиды Жумагалиевой подал ходатайство о возобновлении судебного следствия, а также об отводе судьи. Выслушав мнения всех участников процесса, суд пришел к выводу, что заявленный отвод судье Мекемтасу является необоснованным и подлежит отклонению.

Позже суд перешел к стадии судебных прений. Гособвинитель Еркебулан Шалкаров попросил признать анестезиолога Аиду Жумагалиеву виновной и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года. Он также предложил освободить анестезиолога от наказания в связи с амнистией в честь 30-летия Конституции.

В свою очередь родители погибшей девочки настаивают на ответственности врачей, а сама подсудимая считает, что ее честь и достоинство разорвали на куски.

Трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.