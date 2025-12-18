В суде Астаны отказали в отводе судьи по делу о смерти девочки в стоматологии

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 18 декабря 2025 года продолжается рассмотрение дела подсудимой Аиды Жумагалиевой, врача-анестезиолога клиники, в которой скончалась девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья Канат Тобагалиулы заявил, что в ходе главного судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Аиды Жумагалиевой от ее защитника, адвоката Сагынгали Елеуова, поступило ходатайство об отводе судьи Кажымукана Мекемтаса.

"Заявленный отвод мотивирован тем, что председательствующий судья Кажымукан Мекемтас в ходе судебного разбирательства отказывал в удовлетворении ходатайств о вызове экспертов. Свои решения суд не мотивировал. Также указывалось на отказ в удовлетворении ходатайства о направлении дела прокурору, а также на преждевременное указание судом о подготовке к судебным прениям. Кроме того, сторона защиты ссылалась на рассмотрение в отношении самого судьи Мекемтаса материалов, что, по мнению защиты, дает основания считать, что судья лично и прямо заинтересован в данном деле", – озвучил он.

Выслушав мнения всех участников процесса, суд пришел к выводу, что заявленный отвод судье Мекемтасу является необоснованным и подлежит отклонению.

Судья Канат Тобагалиулы отметил, что основания, по которым судья не может участвовать в рассмотрении дела, указанные в части первой статьи 87 УПК РК, являются исчерпывающими. Кроме того, основанием для отвода является наличие иных обстоятельств, дающих основания считать, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован в данном деле.

"Однако доводы, на которые ссылается сторона защиты, не свидетельствуют о наличии таких обстоятельств и не подтверждают личную, прямую либо косвенную заинтересованность председательствующего судьи в исходе дела. Согласно части 3 статьи 344 УПК Республики Казахстан, по вопросам, разрешаемым судом во время главного судебного разбирательства в зале судебного заседания, выносится постановление, которое заносится в протокол судебного заседания. Постановления, вынесенные в ходе главного судебного разбирательства по вопросам исследования доказательств, не подлежат самостоятельному обжалованию и могут быть обжалованы лишь в составе апелляционной жалобы либо апелляционного ходатайства прокурора", – дополнил судья Канат Тобагалиулы.

Он также отметил, что постановление не подлежит самостоятельному обжалованию, а доводы несогласия с ним могут быть включены в апелляционную жалобу либо апелляционное ходатайство прокурора, после чего судебное заседание было объявлено закрытым.

Сегодня, 18 декабря, адвокат подсудимой Аиды Жумагалиевой подал ходатайство о возобновлении судебного следствия, а также об отводе судьи.

8 декабря 2025 года судебное заседание было отложено по ходатайству прокурора для составления нового обвинительного акта. 10 декабря прокурор огласил новый обвинительный акт в отношении врача-анестезиолога.

В тот день была допрошена анестезиолог Аида Жумагалиева. Девушка заявила, что не признает свою вину, а также объяснила свои действия в день трагедии. Подсудимая также заявила, что не согласна с выводами как первичной, так и комиссионной судебно-медицинской экспертизы, считая, что цепочка ошибочных выводов началась именно с судебно-медицинской экспертизы.

На прошлом судебном заседании, которое состоялось 5 декабря 2025 года, эксперт Олег Разумов заявил, что при попытке пробуждения пациента анестезиолог продолжала подавать наркоз "Севоран", несмотря на то, что лечение было завершено. Также он указал на ошибки с введением лекарств.

До этого независимый эксперт Бахыт Мусина озвучила, что у ребенка были серьезные противопоказания – критически повышенные тромбоциты, признаки затяжной инфекции, анемия и дефицит массы тела. С такими показателями ребенок не мог быть допущен к проведению наркоза.

2 декабря стало известно, что погибшая в столичной стоматологии девочка ранее перенесла корь с осложнениями. В тот же день в суд для допроса вызвали врача-стоматолога Абубакира Тлеухана, который в день происшествия осуществлял лечение зубов девочки.

Сама трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

27 ноября 2025 года в суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Юлия Клак (Бушина), работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года. Это был ее первый опыт работы.

Второй допрошенной стала Елена Кусаинова. С 2005 года Кусаинова работала администратором, после чего заняла должность управляющей стоматологией, курируя административные процессы. В ее обязанности входило: управление персоналом, подбор сотрудников и решение организационных вопросов, связанных с деятельностью клиники.

Позже в суд на допрос вызвали учредителя и директора клиники Надежду Хон. До этого анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.