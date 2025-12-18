Смерть ребенка в стоматологии: адвокат анестезиолога потребовал возобновить судебное следствие

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 18 декабря 2025 года адвокат подсудимой Аиды Жумагалиевой, врача-анестезиолога клиники, в которой скончалась девочка, подал ходатайство о возобновлении судебного следствия, а также об отводе судьи, передает корреспондент Zakon.kz.

В начале судебного заседания судья Кажымукан Мекемтас сообщил о переходе к стадии судебных прений и уточнил готовность участников процесса. Прокурор и подсудимая заявили о готовности к прениям, однако адвокат подсудимой Сагынгали Елеуов заявил ходатайство.

"Мы заявляем вам отвод. Мы не доверяем вам. Поэтому мы просили бы время, чтобы направить непосредственно через судебный кабинет письменное заявление об отводе", – заявил он.

В обосновании ходатайства адвокат указал на систематические отказы в удовлетворении ходатайств стороны защиты либо их формальное удовлетворение без вынесения мотивированных процессуальных решений; отказ в вызове ряда экспертов и специалистов при наличии существенных противоречий в экспертных заключениях о причине смерти, а также игнорирование ходатайств о возвращении дела прокурору и дополнительном расследовании.



Кроме того, защита сослалась на информацию из открытых источников о возможной проверке в отношении судьи, что, по мнению адвоката, исключает его объективность при рассмотрении дела.

Судья отметил, что для рассмотрения ходатайства необходимо возобновить судебное следствие. В ответ адвокат указал, что действующее законодательство допускает возобновление судебного следствия на любой стадии судебного разбирательства, и просил суд возобновить судебное следствие и рассмотреть заявление.

Подсудимая заявила, что поддерживает позицию своего защитника, а гособвинитель заявил, что не возражает о возобновлении судебного следствия, но нет основания для отвода судьи.

Выслушав мнения участников процесса и учитывая поступившее ходатайство, суд пришел к выводу о возможности возобновления судебного следствия и возвращения к стадии судебного следствия. После этого судья удалился в совещательную комнату.

Фото: Zakon.kz

Позже заседание продолжил судья Канат Тобагалиулы. Он сообщил, что решение по заявленному ходатайству будет оглашено сегодня.

8 декабря 2025 года судебное заседание было отложено по ходатайству прокурора для составления нового обвинительного акта. 10 декабря прокурор огласил новый обвинительный акт в отношении врача-анестезиолога.

В тот день была допрошена анестезиолог Аида Жумагалиева. Девушка заявила, что не признает свою вину, а также объяснила свои действия в день трагедии. Подсудимая также заявила, что не согласна с выводами как первичной, так и комиссионной судебно-медицинской экспертизы, считая, что цепочка ошибочных выводов началась именно с судебно-медицинской экспертизы.

На прошлом судебном заседании, которое состоялось 5 декабря 2025 года, эксперт Олег Разумов заявил, что при попытке пробуждения пациента анестезиолог продолжала подавать наркоз "Севоран", несмотря на то, что лечение было завершено. Также он указал на ошибки с введением лекарств.

До этого независимый эксперт Бахыт Мусина озвучила, что у ребенка были серьезные противопоказания – критически повышенные тромбоциты, признаки затяжной инфекции, анемия и дефицит массы тела. С такими показателями ребенок не мог быть допущен к проведению наркоза.

2 декабря стало известно, что погибшая в столичной стоматологии девочка ранее перенесла корь с осложнениями. В тот же день в суд для допроса вызвали врача-стоматолога Абубакира Тлеухана, который в день происшествия осуществлял лечение зубов девочки.

Сама трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

27 ноября 2025 года в суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Юлия Клак (Бушина), работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года. Это был ее первый опыт работы.

Второй допрошенной стала Елена Кусаинова. С 2005 года Кусаинова работала администратором, после чего заняла должность управляющей стоматологией, курируя административные процессы. В ее обязанности входило: управление персоналом, подбор сотрудников и решение организационных вопросов, связанных с деятельностью клиники.

Позже в суд на допрос вызвали учредителя и директора клиники Надежду Хон. До этого анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.