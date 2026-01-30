#Казахстан в сравнении
Общество

Задержаны и арестованы трое парней, которые заставили казахстанца открыть счет в банке

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 10:29 Фото: freepik
В области Жетысу задержаны подозреваемые в дроп-схемах, сообщает Zakon.kz.

Подробностями и кадрами спецоперации поделились сегодня, 30 января 2026 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона:

"Сотрудниками киберполиции области Жетысу при координации прокуратуры области Жетысу задержаны трое молодых людей 19-22 лет, подозреваемые в принуждении гражданина к открытию банковских счетов. Злоумышленники действовали по предварительному сговору и оказывали давление на потерпевшего. Подозреваемые арестованы, расследование продолжается".

Правоохранительные органы предупреждают граждан, что участие в дроп-схемах и передача банковских данных третьим лицам влекут уголовную ответственность. Также любые попытки давления и вовлечения граждан в незаконные финансовые схемы будут пресекаться в рамках закона.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 10:29
Дропперство: как не стать участником незаконных схем

28 января 2026 года стало известно, что в Астане вынесли приговор по новой статье Уголовного кодекса РК – дропперство. Мужчину признали виновным в незаконном предоставлении доступа к своим банковским счетам, открытым в четырех банках, а также в одной финансовой организации. Какое наказание назначил суд, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
