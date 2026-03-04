Депутат о массовой гибели девочек в Иране: Дети никогда не должны быть орудием мести, борьбы и войны

Депутат Айна Мусралимова на заседании в Мажилисе призвала все стороны конфликта на Ближнем Востоке приступить к мирным переговорам, передает корреспондент Zakon.kz.

Айна Мусралимова напомнила, что 28 февраля погибли более 150 девочек-учениц школы в иранском Минабе. Ранены 95 человек.

"Это не статистика, за этими цифрами оборванные жизни детей и сломанные судьбы их семей, несбывшиеся мечты и надежды. Сотни семей в одночасье потеряли любимых дочерей, сестер, внучек. Весь мир облетели видео черных полиэтиленовых мешков с их крохотными телами, как родственники погибших детей собирают их рюкзаки, книги, вещи с места трагедии. Эти кадры невозможно смотреть без слез и стыда за взрослых, допустивших такую трагедию. Дети никогда не должны быть орудием мести, борьбы, войны", – заявила она.

По ее словам, гибель детей в ходе военных операций – это не просто трагедия. Это несоблюдение фундаментальных принципов международного права.

"Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев всегда выступает за мирное урегулирование любых международных конфликтов. Наша страна активно участвует в инициативах, направленных на миротворчество и стабильность в регионе. Казахстан всегда продвигает принцип мира, согласия и счастливого детства. Мы выражаем глубокие соболезнования пострадавшим семьям и надежду на скорейшее решение всех вопросов. Мои коллеги, как и все казахстанцы, потрясены случившейся трагедией и призвали стороны конфликта к переговорам и восстановлению мира", – добавила депутат.

Она подчеркнула, что Казахстан связывает давняя история партнерских взаимоотношений с Ираном, Израилем и США, и призвала все стороны конфликта приступить к мирным переговорам во имя детей, матерей, их жизни.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.