Солдаты из Алматинской области прибыли на север Казахстана из-за угрозы паводка
В связи с сохранением угрозы сильного паводка 100 солдат из Алматинской области прибыли в Петропавловск, сообщает Zakon.kz.
Они окажут помощь в предотвращении возможных рисков, передает "Седьмой канал". К примеру, займутся:
- вывозом снега из населенных пунктов;
- очисткой арычной системы;
- укреплением защитных дамб.
"В Северо-Казахстанской области создан специальный штаб, все службы работают в круглосуточном режиме", – говорится в репортаже.
Сформирована группа оперативного реагирования из двух тыс. человек. Под контроль взяты 112 сел, в которых проживает более семи тыс. человек. Для проведения противопаводковых ситуаций в регион привезли 80 единиц техники, плавсредства, мотопомпы.
Со слов командира батальона воинской части МЧС Казахстана Жаслана Хамитова, по 50 человек разделены на два участка. Первый – это Заречный и второй – это Бескуль.
Предварительно пять регионов Казахстана остаются в зоне риска паводков, а 20 марта вице-премьер Канат Бозумбаев в кулуарах правительства рассказал, что в разных регионах противопаводковые мероприятия проводятся по-разному.
