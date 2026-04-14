Дело Шерзата Полата: Кассационный суд рассмотрел жалобу осужденных

14 апреля 2026 года Кассационный суд Казахстана рассмотрел жалобу двоих осужденных по делу об убийстве подростка Шерзата Полата в Талгаре, которые требовали полного оправдания, сообщает Zakon.kz.

Высшая судебная инстанция приняла к рассмотрению жалобу Азамата Токтаубаева, осужденного по делу Шерзата Полата к 15 годам, и Дидара Калиахмета, приговоренного к 7 годам. Интересы Токтаубаева представили адвокаты Гульмира Бабажанова и Багдагуль Ажыгалиева.

В заседании участвовала кассационная коллегия в составе трех судей – Артура Наримова, Алмы Есымовой и Талгата Макулова, а также прокурор и представители СМИ. Осужденные и их защитники участвовали в процессе посредством видеоконференцсвязи.

Адвокат Айбек Майыров, представляющий интересы Дидара Калиахмета, заявил, что в действиях его подзащитного отсутствует предварительный сговор, а представленные материалы дела не подтверждают обвинение. В связи с этим он просил суд прекратить производство по делу по части 3 статьи 293 УК РК (хулиганство, совершенное с применением оружия) за отсутствием состава преступления.

Адвокат Гульмира Бабажанова, представляющая интересы Азамата Токтаубаева, просила суд переквалифицировать действия и снизить назначенное наказание с 7 лет до 2 лет лишения свободы, а также освободить его от обязанности возмещения морального вреда потерпевшей стороне.

Прокурор управления Генеральной прокуратуры Индира Янглышова указала, что вина осужденных подтверждается материалами уголовного дела, а доводы кассационных жалоб являются необоснованными. В связи с этим она просила суд отклонить жалобы и оставить приговор суда первой инстанции, а также решение апелляционной инстанции без изменения.

"В октябре 2024 года Калиахмет и Токтаубаев вместе с другими лицами участвовали в групповой драке, в ходе которой Калиахмет и Токтаубаев применили насилие к потерпевшим. Токтаубаев размахивал ножом, бросал камни. В результате полученных телесных повреждений один из пострадавших потерял сознание. Воспользовавшись этим, Токтаубаев незаметно забрал у него мобильный телефон и скрылся вместе с остальными участниками конфликта. В кассационной жалобе Токтаубаев утверждал, что не бил людей и не использовал нож, отрицал факт хищения телефона. Калиахмет, в свою очередь, заявлял, что не причинял вреда и не участвовал в избиении. Кассационный суд, изучив материалы дела, отклонил эти доводы, указав, что оба действовали совместно с другими, были частью группы нападавших и вели себя активно во время драки", – рассказали в Кассационном суде.

По результатам рассмотрения жалоб суд постановил оставить ранее принятое решение без изменения.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат.

На скамье подсудимых оказались девять жителей поселка Рыскулово: одного из них – Абзала Шынасыла – обвинили в убийстве подростка, остальным вменили разные статьи Уголовного кодекса: покушение на убийство, хулиганство, кража и недонесение о тяжком преступлении.

Приговор огласили 5 июня 2025 года. Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда приговор суда первой инстанции оставила без изменения.

7 апреля 2026 года стало известно, что осужденные по делу Шерзата Полата потребовали полного оправдания в Кассационном суде.