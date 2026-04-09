В Алматы стартовали массовые рейды: что проверяют в автомойках, банях и торговых центрах

В Алматы стартовала активная фаза комплексной проверки потребителей услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Об этом сегодня, 9 апреля 2026 года, рассказали в управлении энергетики и водоснабжения акимата города, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ГКП на ПВХ "Алматы су", работы проводятся в рамках масштабной инвентаризации, направленной на наведение порядка в сфере водопользования, повышение прозрачности учета ресурсов и снижение потерь воды.

"В ходе мероприятий осуществляется проверка абонентов на соблюдение правил пользования услугами водоснабжения и канализации. Особое внимание уделяется выявлению незаконных подключений, вмешательства в работу приборов учета, а также фактов занижения объемов потребления. Параллельно проводится оценка технического состояния инженерных сетей", – говорится в релизе, распространенном в четверг.

Отмечается, что инвентаризация охватывает все районы города. Для повышения эффективности территории разделены на отдельные участки, на которых работают мобильные группы специалистов.

По информации "Алматы су", в зоне повышенного внимания находятся крупные водопотребители – бани, автомойки, объекты общественного питания, торговые центры и промышленные предприятия. Для данных объектов предусмотрены обязательные требования по наличию систем повторного использования воды и локальных очистных сооружений.

По всем выявленным нарушениям принимаются меры в соответствии с действующим законодательством – от доначисления объемов потребления до ограничения или приостановления предоставления услуг.

По итогам первых недель рейдовых мероприятий выявлено более сотни нарушений. Среди наиболее распространенных:

использование воды без заключенного договора,

вмешательство в работу приборов учета,

сброс неочищенных сточных вод,

отсутствие жироуловителей на объектах общественного питания.

За первый квартал 2026 года 29 автомоечных комплексов впервые установили системы повторного водоснабжения. На тарифный план, установленный для коммерческих организаций, переведены 78 объектов, ранее оплачивавших услуги по заниженному тарифу, предусмотренному для бытового потребления. Также выявлено более 20 фактов самовольного подключения к сетям.

