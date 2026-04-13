Общество

Ветер, заморозки и спад жары: прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента

Фото: unsplash
Жителям Астаны, Алматы и Шымкента рассказали о погодных сюрпризах на 14-16 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 14 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +12+14°С.
  • 15 апреля: переменная облачность, временами дождь. Днем порывы могут составить 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.
  • 16 апреля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +2+4°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 14 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С.
  • 15 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.
  • 16 апреля: пасмурно, кратковременный дождь, гроза. Ветер – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +17+19°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 14 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.
  • 15 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +17+19°С.
  • 16 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С.

Материал по теме

Зима вернется в Казахстан в середине апреля – ожидаются резкие морозы до -8°С, ливни и снегопады

О штормовом предупреждении на сегодня, 13 апреля, можно узнать по этой ссылке.

Анастасия Московчук
Читайте также
Жара до +26 и дожди: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента
18:38, 21 марта 2025
Жара до +26 и дожди: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента
Появился трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
14:50, 13 марта 2024
Появился трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
В Алматы и Шымкенте – дожди с грозами, в Астане – заморозки: прогноз от "Казгидромета"
17:50, 25 апреля 2024
В Алматы и Шымкенте – дожди с грозами, в Астане – заморозки: прогноз от "Казгидромета"
Последние
Популярные
Читайте также
Более 10 000 участников из 44 стран: Almaty Half Marathon пройдет 19 апреля
15:31, Сегодня
Более 10 000 участников из 44 стран: Almaty Half Marathon пройдет 19 апреля
Сборная Казахстана разгромно проиграла Израилю в отборе на ЕВРО
15:09, Сегодня
Сборная Казахстана разгромно проиграла Израилю в отборе на ЕВРО
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
14:45, Сегодня
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
14:26, Сегодня
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
