Ветер, заморозки и спад жары: прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента

Фото: unsplash

Жителям Астаны, Алматы и Шымкента рассказали о погодных сюрпризах на 14-16 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 14 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +12+14°С.

15 апреля: переменная облачность, временами дождь. Днем порывы могут составить 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.

16 апреля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +2+4°С. Прогноз погоды по Алматы 14 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С.

15 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.

16 апреля: пасмурно, кратковременный дождь, гроза. Ветер – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +17+19°С. Прогноз погоды по Шымкенту 14 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.

15 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +17+19°С.

16 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С.

