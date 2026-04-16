Общество

Ашимбаев о смертельном пожаре в Астане: Нужны изменения в законе для действий экстренных служб

Маулен Ашимбаев, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 12:09
Председатель Сената Маулен Ашимбаев 16 апреля 2026 года в кулуарах заявил, что после гибели детей при пожаре в Астане вопрос допуска для экстренных служб к устранению препятствий требует обсуждения на уровне законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, требуются ли изменения в законодательстве, чтобы разрешить пожарным таранить автомобили в экстренных ситуациях. Поводом для вопроса стал недавний пожар в Астане.

"Произошла трагедия – погибли дети. Это, безусловно, огромное горе, и невозможно было спокойно воспринимать эти новости. В этой связи очевидно, что необходимы механизмы, позволяющие при чрезвычайных ситуациях соответствующим службам беспрепятственно выполнять свои обязанности. Понятно, что здесь есть определенные нюансы, связанные с частной собственностью, однако, когда речь идет о жизни, безопасности и здоровье людей, должны существовать инструменты, позволяющие оперативно действовать и локализовывать чрезвычайные происшествия. В этой связи, безусловно, это предмет для обсуждения", – озвучил Ашимбаев.

Он также отметил, что необходимо работать с профильными государственными органами и, в частности, рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство. По его словам, какие именно меры будут приняты, в какой форме и в каком объеме, требует отдельного обсуждения и проработки.

"Конечно, здесь закон – это же достаточно конкретная вещь. Нельзя обобщенно говорить. Поэтому по конкретным ситуациям, что можно делать в отношении собственности других граждан, все эти вопросы в законе нужно тщательно прописать без обобщения. Поэтому я думаю, что здесь это предмет достаточно серьезного рассмотрения. Но, мое мнение, какие-то изменения здесь должны быть. И эти изменения надо, наверное, принимать в настоящий период", – сказал он.

15 апреля 2026 года мажилисмен Олжас Куспеков в своем депутатском запросе предложил ужесточить требования к пожарной безопасности, а также разрешить экстренным службам убирать препятствия на пути без компенсации ущерба.

Ранее мы писали, что в Астане при пожаре в одном из ЖК погибли трое детей. В соцсетях широкий резонанс вызвал тот факт, что пожарные машины не могли въехать во двор дома из-за перегородившей дорогу иномарки.

Екатерина Елисеева
